به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بخش عباسی با بیان این مطلب که از این همه توجه مردم ایران و کشورهای مختلف به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تعجب می‌کنم افزود: این همه توجه حاکی از عشق مردم به فرهنگ و ادب ایران است. با دیدن این همه بازدید کننده از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران می‌توان فهمید که ایرانیان به فرهنگ خود چه میزان توجه دارند. در هیچیک از کشورهای جهان مردم اشتیاق زیادی به نمایشگاههای کتاب ندارند و ایران در این زمینه در جهان بی نظیر است.

هیئتی فرهنگی از بوسنی به ایران می‌آید

کاردار سفارت بوسنی و هرزگوین در تهران از ورود هیئت بلند پایه‌ای به تهران برای فعالیتهای فرهنگی به خبر داد.

آرمین لیمهون کاردار سفارت بوسنی و هرزگوین از اعزام یک هیئت بلندپایه از دولت بوسنی و هرزگوین برای انجام اقدامات فرهنگی در کنار فعالیتهای سیاسی و اقتصادی خبر داد.

وی گفت: در حال حاضر ارتباطات فرهنگی بین دو کشور نه به خوبی روابط سیاسی است و نه به بدی روابط اقتصادی و تقریبا در حد وسط فعالیتها قرار داریم و امیدواریم با اقدامات انجام شده بتوانیم به بهبود هر چه بیشتر این فعالیتها کمک کنیم.

لیمهون در ادامه روند برگزاری نمایشگاه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با وجود اینکه برای اولین بار در این نمایشگاه شرکت‌ کرده‌ام اما استقبال جوانان از این نمایشگاه بسیار پر شور بوده است و همین امر سبب بالا رفتن سطح ٱگاهیهای مردم آن کشور خواهد شد.

معاون کتابخانه ملی آذربایجان: برای ارتباط با کتابخانه‌های ملی عضو اکو آمده‌ایم

معاون کتابخانه ملی آذربایجان گفت: نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نمایشگاه عظیمی است که با به نمایش گذاشتن فرهنگ، ادبیات و تاریخ، ملت های مختلف را به هم نزدیکتر می‌کند.

ملک خانم حاجی اوا افزود: از حضورمان در نمایشگاه خوشحال هستیم چرا که بازدیدکنندگان بسیاری در بازدید از غرفه ما با فرهنگ کشور آذربایجان بیشتر آشنا شدند.

وی گفت: کتابخانه ملی آذربایجان از سال 2000 میلادی که به اینترنت وصل شد تاکنون با 50 کتابخانه بزرگ دنیا ارتباط پیدا کرده است. امیدواریم حضور کشور آذربایجان در نمایشگاه زمینه‌ای را فراهم کند که با تمامی کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو ارتباط پیدا کنیم.

علاقه بسیاری به خواندن کتابهای ایرانی داریم

مه‌جبین کاظمی گفت: مردم کشور ما به ویژه کودکان و نوجوانان علاقه بسیاری به خواندن کتابهای فارسی دارند.

مدیر آموزش زبان اردو در سفارت پاکستان در ادامه گفت: پاکستان نویسنده‌های خوب بسیاری از جمله اکبر عبادی داستان‌نویس و علامه اقبال لاهوری دارد که نگین درخشان ارتباط دیرینه فرهنگی کشور ما و ایران است.

کاظمی با بیان اینکه زبان فارسی بسیار شیرین است گفت: تصویرگری کتاب‌های ایرانی حوزه کودک و نوجوان بسیار قوی است و کودکان پاکستانی علاقه بسیاری به خواندن کتاب‌های داستانی این حوزه دارند.

کتاب‌های مفید بخرید

عباسعلی علیزاده با اشاره به اینکه هر پیشرفتی در جهان از جمله فیزیکی، فلسفی و علوم انسانی مدیون علم است تاکید کرد: دین مبین اسلام تاکید فراوانی به یادگیری علوم کرده و حتی در این عرصه فراگیری علم از غیر مسلمان و دیگر کشورها را نیز جایز دانسته است.

معاون مالی و اداری قوه قضائیه به عمر و زمان محدود انسان اشاره و به بازدیدکنندگان نمایشگاه توصیه کرد تا به خریداری آثار مرتبط با علوم مفید که مورد نیازشان است بپردازند و با کسب دانش جدید بتوانند خدمت بیشتری به جامعه انجام دهند.

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ساعت 20 امشب به کار خود خاتمه می‌دهد.