هلاکت سه شرور در مرز تایباد

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با مهر گفت: ماموران نیروی انتظامی استان خراسان رضوی در مرز تایباد در راستای مبارزه بی امان با اشرار، مخلان نظم و امنیت عمومی و همچنین برخورد قاطع با عوامل ناامنی و سوداگران مرگ موفق شدند سه نفر از اشرار مسلح به هویت معلوم که قصد ورود به کشور را داشتند به هلاکت برسانند.

به گفته سردار ساجدی نیا ماموران انتظامی شهرستان تایباد روز گذشته در پی یکسری اقدامات گسترده اطلاعاتی – عملیاتی و با همکاری خوب مردم منطقه موفق به شناسایی این سه شرور مسلح شدند که قصد ورود به کشور را داشتند و در یک عملیات غافلگیرانه آنها را به هلاکت رساندند و در بازرسی از آنها 25 کیلو گرم هروئین و تعدادی سلاح و مهمات کشف شد.

با بکارگیری تجهیزات مدرن الکترونیکی توسط نیروی انتظامی، میزان ورود اشرار به کشور تا حد مطلوبی کاهش یافته است.