5 هزار بي خانمان در توكيو صاحب خانه مي شو ند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، به نقل از سايت خبري The Japan Time ، يك مقام عاليرتبه در شهرداري توكيو اعلام كرد: براساس طرحي كه در دست اجرا است ، اتاقهايي را به بيش از 5 هزار فرد بي خانمان كه در حال حاضر در پاركها زندگي مي كنند، اجاره خواهيم داد .

وي افزود: بر اساس اين طرح ، افراد بي خانمان در 2 هزار آپارتماني كه اجاره اتاقهاي آن 3 هزار ين در ماه است ، اسكان داده وحداقل دو سال مي توانند درآنجا زندگي كنند .

اين مقام عاليرتبه تاكيد كرد: يافتن شغل براي اين افراد الويت دارد ، بنابراين پس از اسكان طي 6 ماه براي آنان كاريابي مي شود تا استقلال مالي پيدا كنند .

گفتني است ، براساس تحقيقات صورت گرفته 5 هزار و 365 شخص بي خانمان درتوكيو زندگي مي كنند كه طرح گفته شده با هدف خود اتكاء كردن اين افراد به اجرا درمي آيد.

يك مقام رسمي در اين شه نيز گفت: با اعلام اين طرح درماه فوريه جمعيت بي خانمان وساكن در پاركهاي توكيو، به نحو چشمگيري افزايش يافته است.