رافعی درباره فیلم تازه خود به خبرنگار مهر گفت: پس از اتمام کار در شهر لاذقیه، دیروز وارد منطقه‌ای شدیم که مرز سرزمین‌های اشغالی قرار دارد. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده فیلمبرداری تا حدود 10 روز دیگر به پایان می‌رسد و فیلم را حسن ایوبی تدوین می‌کند. امیدوارم بتوانیم "روز داوری" را برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده نمایش کنیم.

در خلاصه داستان "روز داوری" آمده است: هنگام هجوم هاگانا (یک گروه صهیونیستی تندرو) به بندر حیفا، هزاران نفر برای فرار به کشتی‌ها هجوم می‌برند. در این بین دختر و پسری جوان که قرار است با هم ازدواج کنند، یکدیگر را گم می‌کنند و... در این فیلم کیندا علوش، محمد حداقی، لیلیان اطرش، پل سلیمان و ماکسیم خلیل بازی می‌کنند.

عوامل تولید "روز داوری" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: رضا آذرشهاب، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: بهرام صحیحی، مدیر صدا‌برداری: عباس رستگارپور، طراح صحنه و لباس: موفق السیدپور، مدیر تولید: اشرف قیبور و تهیه‌کننده: شبکه تلویزیونی الکوثر.

رافعی فیلم سینمایی "کیمیا و خاک" را در مرحله پایانی تدوین دارد. این فیلم فضای ملتهب جامعه را که منجر به انقلاب سال 57 شد را به تصویر می‌کشد. حسین یارى، پریوش نظریه، امیر آقایى، آزیتا حاجیان، سیاوش طهمورث، امیرمحمد زند، محسن افشانى، اصغر نژادایمانی، فرامرز روشنایى و حامد بهداد از بازیگران آن هستند.