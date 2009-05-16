‏500 صندوق رأی برای جمع آوری آرای مردم قم دایر می شود

علی نیکان قمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای برگزاری باشکوه انتخابات اظهار ‏داشت: بحمدالله فعالیت‌های انتخاباتی در استان قم با تشکیل هیأت اجرایی متشکل از هفت نفر معتمدین استان که از بین سی نفر انتخابات ‏شده‌اند، شکل گرفته است. ‏



وی از برگزاری جلسات متعدد کمیته اجرایی انتخابات خبر داد و گفت: با هماهنگی‌ها و اقدامات صورت گرفته و با توجه به اشتیاق مردم جهت ‏شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، تعداد صندوق‌های اخذ رأی در استان قم به 500 عدد رسیده است. ‏



رئیس هیأت اجرایی انتخابات در ادامه با بیان اینکه سعی ما این است که دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به‌صورت شفاف برگزار ‏شود، خاطر نشان کرد: ما تمام سعی خود را در راستای برگزاری انتخاباتی شفاف و باشکوه به‌کار خواهیم گرفت و سعی می‌نماییم هیچ گونه ‏تخلفی در انتخابات صورت نگیرد. ‏



فرماندار قم ضمن تأکید بر ضرورت حضور پرشور و آگاهانه مردم در پای صندوق‌های رأی، افزود: با توجه به اهمیت مسأله انتخابات ریاست ‏جمهوری مردم خودشان دنبال برگزاری پر شور و نشاط انتخابات هستند. ما نیز سعی می‌کنیم فضای انتخابات را به نحوی آماده کنیم که قابل ‏گفتگو و نقد باشد. ‏



وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: جهت نظارت و بررسی کامل شعب اخذ رأی و صندوق‌ها تلاش خواهیم کرد تا برای هر ‏صندوق 5 نفر از جمله رئیس، منشی، مسئول کنترل الکترونیک و همچنین شخصی از هیئت نظارت در نظر گرفته شود تا هیچ گونه شائبه‌ای ‏در انتخابات نباشد. ‏



نیکان قمی تصریح کرد: با هماهنگی و اقدامات صورت گرفته با وزارت کشور نمایندگان کاندیداها نیز با کارت مخصوص در محل صندوق‌های ‏اخذ رأی حاضر خواهند بود. ‏



فرماندار قم در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات تبلیغاتی انتخابات در استان قم بیان داشت: خوشبختانه تاکنون ما مورد ‏خاصی در این زمینه مشاهده نکرده‌ایم و امیدواریم این فضای سالم تبلیغاتی تا پایان باقی بماند. ‏



وی اظهار داشت: با توجه به پیگیری‌هایی که در انتخابات گذشته داشتیم استان قم به عنوان استان نمونه در این خصوص انتخاب شد‏، ‏همچنین سال گذشته نیز جزء 3 استان برتر کشور بودیم. ‏



نیکان قمی اظهار داشت: با توجه به قوانین موجود، ستادهای کاندیداها می‌توانند تشکیل شوند اما مجاز به نصب تابلو نیستند. این ‏موضوع منوط به زمان موعد رسیدگی شورای نگهبان است. ‏