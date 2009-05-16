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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۱۸

هوشنگ مرادی کرمانی:

کودکان را به خواندن کتاب معتاد کنید

کودکان را به خواندن کتاب معتاد کنید

نویسنده" قصه های مجید" با بیان اینکه خانواده ها و مدارس نقش مهمی در علاقمند شدن کودکان به کتاب دارند گفت: از خانواده ‌ها می خواهم فرزندانشان را به کتاب خواندن معتاد کنند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ مرادی کرمانی  با بیان این مطلب گفت: کودکان باید از خواندن لذت ببرند و لازمه ایجاد اشتیاق اولیه در آنها شیرین و جذاب بودن کتابهای درسی است.

وی تصریح کرد: بخش عمده ای از وقت کودکان در مدارس و برای خواندن کتابهای درسی می گذرد و این کتابها می توانند شروعی برای مطالعه غیر درسی آنها باشند.

مرادی کرمانی با اشاره به نقش نویسندگان در ایجاد اشتیاق مطالعه میان کودکان گفت: نویسندگان باید داستانهای لذت بخش برای کودکان خلق کنند و در دنیایی که رقبای کتاب  تلویزیون، اینترنت و بازیهای رایانه ای هستند با قدرت عمل کنند.

این نویسنده تاکید کرد: برخورد با تکنولوژیهای جدید نیازمند هوشیاری خاص مسئولان فرهنگی است و قطعا تقویت کتاب در جامعه اطلاعاتی گامی در جهت تثبیت عقاید و رفتارهای کودکان ما است.

کد مطلب 879284

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