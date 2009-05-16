کودکان را به خواندن کتاب معتاد کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ مرادی کرمانی با بیان این مطلب گفت: کودکان باید از خواندن لذت ببرند و لازمه ایجاد اشتیاق اولیه در آنها شیرین و جذاب بودن کتابهای درسی است.

وی تصریح کرد: بخش عمده ای از وقت کودکان در مدارس و برای خواندن کتابهای درسی می گذرد و این کتابها می توانند شروعی برای مطالعه غیر درسی آنها باشند.

مرادی کرمانی با اشاره به نقش نویسندگان در ایجاد اشتیاق مطالعه میان کودکان گفت: نویسندگان باید داستانهای لذت بخش برای کودکان خلق کنند و در دنیایی که رقبای کتاب تلویزیون، اینترنت و بازیهای رایانه ای هستند با قدرت عمل کنند.

این نویسنده تاکید کرد: برخورد با تکنولوژیهای جدید نیازمند هوشیاری خاص مسئولان فرهنگی است و قطعا تقویت کتاب در جامعه اطلاعاتی گامی در جهت تثبیت عقاید و رفتارهای کودکان ما است.