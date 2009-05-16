از دیوار چین تا دیوار خانه حدادعادل!/ احتمال تغییرجاسبی پس از انتخابات

خبرگزاری مهر بنا دارد در رویکرد تازه ای و در آغاز هر هفته 7 حاشیه مطرح در فضای دانشگاهی کشور را مرور کند. آنچه در پی می آید هفت حاشیه مهم هفته گذشته است.

1- حداد عادل در یک نشست از گرفتن تابلو فرشی که به عنوان لوح یادبود برای وی در نظرگرفته بودن امتناع کرد و عنوان کرد: اگر دیوارهای خانه من به اندازه دیوار چین هم طول داشت باز هم این تابلو فرش بزرگتر از آن بود که اندازه آن شود.

2- یکی از سخنران همایش سرآمدی آموزش عکسهایی از زمان ریاستش در یکی از دانشگاههای کشور به حاضران نشان داد که در برخی از عکسها تصویر یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری (یکی از رقبای احمدی نژاد در انتخابات) دیده می شد که همین امر موجب شد برخی حاضران عنوان کنند که برخی قصد دارند از این همایش برای تبلیغات انتخاباتی به نفع یک کاندیدای ریاست جمهوری استفاده کنند.

3- محسن رضایی کاندیدای ریاست جمهوری دهم در یکی از سخنرانی های انتخاباتی خود در دانشگاه صنعتی شریف با اشاره مشکل زمین ورزش این دانشگاه ابراز امیدواری کرد که در دولت دهم مشکل فضای ورزشی دانشگاهها به خصوص دانشگاه شریف حل شود و این تبعیضی که در خصوص این دانشگاه وجود دارد از بین برود. صحبت های این کاندیدای ریاست جمهوری با تشویقهای دانشجویان همراه شد.

4- برای چندمین بار در دو سال جاری بحث تغییر مدیریت دانشگاه آزاد مطرح شده است. گفته ها حاکی از آن است که عبدالله جاسبی حداقل تا پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری به عنوان رئیس در دانشگاه آزاد فعالیت خواهد کرد و پس از‌ آن با سمتی جدید تنها ناظر بر فعالیت این دانشگاه خواهد بود. از نجفی (وزیر اسبق آموزش و پروش) و میرزاده (رئیس سازمان امور استخدامی در دوران سازندگی) در دوسوی سیاست به عنوان کاندیداهای ریاست دانشگاه آزاد نام برده می شود.

5- علیرغم آنکه در انتخابات گذشته به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری نهم یکی از شعارهای اساسی کاندیداها حل مشکلات دانشگاه آزاد بود اما محسن رضایی و مهدی کروبی در سخنرانیهای انتخاباتی خود دانشگاه آزاد را یکی از دستاوردهای انقلاب خوانده و حمایت خود از این دانشگاه را اعلام کرده اند.

6- هفته گذشته برنامه تریبون آزاد صدا و سیما برای ضبط برنامه به دانشکده خبر رفت و موجب تعطیلی بیشتر کلاسهای این دانشگاه شد. بیشتر دانشجویان این دانشکده اعلام کردند حاضر به حضور در تریبون آزاد نخواهند شد. هر چند صحبت برخی دیگر از دانشجویان در این تریبون موجب درگیری لفظی دانشجویان موافق و مخالف شد.

7- 50 نفر از دانشجویان یکی از دانشگاههای کشور به دلیل تغییر نام رشته تحصیلی خود از فقه و حقوق اسلامی به معارف اسلامی اعتراض کردند. دانشجویان معترض تاکید کرده اند با امید به اینکه از طریق تحصیل در این رشته به عنوان یک وکیل دادگستری مشغول به کار شوند مشغول به تحصیل شده اند. گفته می شود پیگیری برای حل این مشکل صورت می گیرد.