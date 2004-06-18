امروز آخرين تصوير يك هنرمند به روي پرده مي رود

به گزارش خبر نگار سينمايي خبرگزاري "مهر" در ادامه روز هاي برگزاري جشنواره تصوير هنرمند مجتبي ميرطهماسب در "رودخانه هنوز ماهي دارد"آثار و زندگي احمد نادعليان نقاش و سعيد اكبريان در فيلم شاعر افسانه زندگي نيما را دستمايه كار خود قرار داده اند.اين دو فيلم در روزچهارم جشنواره روي پرده رفتند.

كريستينا دختري است كه مجذوب دنياي ذهني كيارستمي مي شودو از ايتاليا به قصد كشف اين دنيا راهي ايران مي شود اين داستان فيلم شيفته به كارگرداني كيوان جهانشاهي است كه به همراه فيلم "مكرمه" ساخته ابراهيم مختاري با داستان درباره زني روستايي كه در همه جا عاشقانه نقاشي مي كشد و فيلم سنگ كاغذ قيچي درباره پشت صحنه فرش باد در همين روز به نمايش در آمدند.

روايت رخشان بني اعتماد از آخرين ديدار با ايران دفتري بازيگر پيشكسوت سينماي ايران روز پنجم روي پرده جان گرفت.محمد رضا بابايي نيز در فيلمي با عنوان "من عكاس نيستم " به بررسي آثارمحسن راستاني پرداخته است. فيلم پشت صحنه "پنج عصر" كاري است از حنا مخملباف. او در اين فيلم فعاليت هاي خواهر خود را زمان ساخت "پنج عصر" به تصوير كشيده ؛كاري كه ميثم مخملباف در فيلم پشت صحنه "سگ هاي ولگرد" به كارگرداني مرضيه مشكيني انجام داده است. حسن نجفي در فيلم پشت صحنه "باران" روايت گر كارگرداني مجيدي بوده است. در اين روز بازار نمايش فيلم هاي پشت صحنه داغ بود . نمايش پشت صحنه "خانه اي روي آب" به كارگرداني كوهيار كلاري نيز فرصتي مغتنم براي به تصوير در آوردن شيوه فيلمسازي بهمن فرمان آرا بود."چه شگفت است عشق كه هم زخم است و هم مرهم" ديگر فيلم اميد بنكدار و كيوان علي محمدي با موضوع زندگي ايران درودي است كه درروز ششم اين جشنواره به نمايش در آمد."عشاق سينما" ساخته ماني پتگر است. اين فيلم دو اپيزودي در باره زندگي و كار تهمينه ميلاني و نيكي كريمي ست و در اين روز روي پرده رفت. سانس دوم روز ششم سه فيلم دوباره روي پرده رفتند: "در ابتدا"، "هشدار"، و "ده روي ده".

در هفتمين روز اين جشنواره ساعت نمايش فيلم ها به دليل سخنراني ريچارد رورتي فيلسوف تغيير كرد. در ساعت سه فيلم هاي پشت صحنه رنگ خدا به كارگرداني مسعود مدني ، سنگ قبري براي اردشير ساخته رضا بهرامي نژاد درباره اردشير غلامعلي پور مجسمه ساز و دنيا خانه من است درباره نيما يوشيج كاري از كيومرث درم بخش روي پرده رفتند.ساعت هشت شب نيز دو فيلم از بهمن كيارستمي با عنوان هاي "نور" و "طرح" به نمايش درآمدند. كيارستمي در فيلم اول يك گروه خواننده موسيقي باروك در كليساهاي روستايي ايران و در فيلم دوم پشت صحنه "طعم گيلاس" به كارگرداني عباس كيارستمي را به تصوير كشيده است.

سينماگران عصر ما به كارگرداني پي ير ليموزين درباره عباس كيارستمي و سرد سبز يكي ديگر از سه گانه هاي ناصر صفاريان درباره فروغ فرخزاد دو فيلم به نمايش درآمده در سانس اول روز هشتم از جشنواره تصوير هنرمند بودند.در اين روز دو فيلم از ابراهيم حقيقي با عناوين " حميد سمندريان و دايره قفقازي" و" لحظه ها و هميشه ها" درباره سعيد شهلاپور نقاش و مجسمه ساز روي پرده رفتند. دو فيلم ديگر هم با مضمون زندگي مجسمه سازان به نمايش درآمدند:"او و پرندها" درباره آثار محسن خليلي نقاش و مجسمه ساز و "مرزها" براساس نمايشگاهي از بهروز حشمت مجسمه ساز در وين به كارگرداني فرشاد فداييان. "سفر به ديار مسافر" درباره رابطه عباس كيارستمي با بازيگر فيلم مسافر به كارگرداني بهمن كيارستمي آخرين فيلم سانس دوم هشتمين روز بود.

بهروز غريب پور در دست، پا بافته به نابودي كارگاههاي سنتي شربافي در كاشان پرداخته؛ زير پوست باران به كارگرداني شاليزه عارف پور فيلمي است درباره باران كوثري . اين دو فيلم در سانس اول روز نهم جشنواره به نمايش درآمدند. در سانس دوم دو فيلم از كيومرث درم بخش روي پرده رفتند:"بوف كور" درباره صادق هدايت با بازي پرويز فني زاده و "سفر بهاري" براساس آخرين روزهاي زندگي صادق هدايت در پاريس با بازي فني زاده.

مازيار بهاري در دو فيلم "نقاشي كن" و "هنر تخريب" به نقاشان و نقاشي پرداخته ؛ او در اولي زندگي و كار خسرو حسن زاده و در دومي يك نمايشگاه گروهي را دستمايه كار خود قرار داده است. ماني پتگر نيز در "برادرها" به زندگي دو برادر نقاش يعني نيما و نامي پتگر پرداخته است. "سينما سينماست" ديگر ساخته پتگر درباره پشت صحنه سلام سينما به كارگرداني محسن مخملباف به همراه سه فيلم فوق در روز دهم جشنواره تصوير هنرمند به نمايش درآمدند."زخمه بر زخم" ساخته علي رضا انصاريان درباره يك نوازنده منزوي آذربايجاني از ديگر فيلم هاي روز دهم جشنواره بود.

در روز يازدهم جشنواره دو فيلم از كارگردانان خارجي درباره خانواده مخملباف و آثار عباس كيارستمي با عناوين "چهارشنبه ويژه" به كارگرداني جي وان كي و "هنر زندگي" ساخته پت كالينز و فرگوس دالي روي پرده رفتند. در سانس دوم اين روز فيلم هاي "كفار" (بهمن كيارستمي)، "باز هم زندگي كنيد" (سهند صمديان) و "بم روز سوم، روز دهم" (سيف الله صمديان) به نمايش درآمدند. "چشمهايم خاكستري شد" با حضور گروه فيلم "دنيا" آخرين فيلم اين روز بود.

"مصاحبه با چشان بسته" فيلمي است درباره محسن مخملباف كه در حضور كارگردان فرانسوي با چشمان بسته درباره فيلم "سكوت" مصاحبه كرده؛"كلوزآپ كيارستمي" به كارگرداني محمود بهرازنيا درباره كيارستمي از نگاه منتقدان و مردم است.اين دو فيلم به همراه "سنگ، كاغذ، قيچي" (عباس احمدي مطلق) فيلم هاي روز دوازدهم جشنواره تصوير هنرمند بودند.

در روزهاي برگزاري جشنواره سينما گران زيادي در محل برگزاري حضور مي يافتند و به تماشاي فيلم ها مي پرداختند. عزت الله انتظامي ، نيكي كريمي ، حبيب رضايي ، محمد علي سپانلو ، بهمن جلالي ، اصغر بيچاره ، محمد فر نود ، علي زماني عصمتي ، مهرداد اسكويي ، عليرضا اميني ، بهمن كيارستمي ، بايرام فضلي از آن جمله اند.

يكي ديگر از بخش هاي جشنواره مذكور برپايي نمايشگاهي عكسي متشكل از آثار مربوط به 200 هنرمند كشورمان است كه طي اين روزها مخاطبين بسياري را به خود جلب كرد . زمان پيش از آغاز يا ميان نمايش فيلم ها فرصت خوبي بود براي تماشاي عكس هاي اين نمايشگاه .

جشنواره غير رقابتي تصوير هنرمند ساعت 19 امروز طي مراسمي در خانه هنرمندان به كارخود پايان مي دهد . بر اساس اعلام دفتر جشنواره با توجه به ظرفيت محدود سالن نمايش خانه هنرمندان تنها افراد دعوت شده امكان حضور در اين مراسم را دارند . برهمين اساس جايي براي اهالي مطبوعات و خبرنگاران در اين مراسم پيش بيني نشده اشت و اختتاميه جشنواره نيز مانند افتتاحيه بدون حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد .