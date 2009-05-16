پرداخت 45 میلیارد ریال وام قرض الحسنه کارگشایی در غرب استان تهران

مدیرکل کمیته امداد غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر اظهار داشت: این امر در راستای کمک به معیشت مددجویان تحت حمایت پرداخت شده و طی آن 11 هزار خانواده تحت حمایت از این کمکها بهره مند شده اند.

حسینعلی عروجی ادامه داد: همچنین طی مدت یاشده 9 هزار و 211 زوج جوان در غرب استان تهران با دریافت جهیزیه و کمک هزینه ازدواج از این اداره کل به خانه بخت رفته اند که در این زمینه در مجموع رقم تقریبی معادل 5.35 میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی افزود: تشکیل کلاسهای آموزشی در زمینه های احکام، اخلاق و بهداشت برای زوجهای جوان به منظور آمادگی هرچه بیشتر این افراد در آغاز زندگی مشترک از دیگر فعالیتهای کمیته امداد بوده که این امر قبل از تحویل جهیزیه به آنها صورت می گیرد.

این مسئول در خصوص اجرای طرح اکرام نیز بیان کرد: اکرام عنوان طرحی است که از نیمه دوم سال 78 به اجرا درآمده که به موجب آن حمایت از ایتام به حامیان علاقمند واگذار می شود، به این ترتیب که هر حامی با پذیرفتن امر حمایت یک یا چند نفر یتیم ماهانه حداقل 100 هزار ریال به حساب بانکی هر یک از آنها واریز می کند.

عروجی تاکید کرد: تاکنون در غرب استان تهران بیش از 18 هزار حامی کفالت بیش از شش هزار یتیم را بر عهده گرفته اند که این حامیان در این زمینه از نیمه دوم سال 84 تا پایان سال گذشته معادل 69 میلیارد ریال پرداخت کرده اند.

مدیرکل کمیته امداد غرب استان تهران در خصوص پرداخت ودیعه مسکن و اجاره مسکن نیز خاطرنشان کرد: بیش از چهار هزار و 600 خانوار در مدت یادشده از این اداره کل رقم تقریبی معادل 40 میلیارد ریال در قالب ودیعه مسکن امانی و بانکی دریافت کرده اند و به بیش از هفت هزار و 916 خانواده تحت حمایت نیز رقم تقریبی معادل 15 میلیارد ریال بابت کمک هزینه اجاره مسکن پرداخت شده است.