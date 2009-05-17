حمید نعمت‌الله درباره نمایش "بی‌پولی" در بازار فیلم کن به خبرنگار مهر گفت: فیلم‌هایی که برای نمایش در بازار امسال انتخاب شده متنوع هستند و این تنوع می‌تواند برای مخاطب جذاب باشد. قواعد انتخاب فیلم برای نمایش در بازار و عرضه به مخاطب با قواعد گزینش فیلم برای جشنواره‌ها تفاوت دارد. می‌توان در بازار فیلم‌هایی را نمایش داد که به سینمای هنری محدود نمی‌شوند و مخاطب عام‌ دارند.

کارگردان "بوتیک" ادامه داد: فیلم "بی‌پولی" نوعی از سینما را برای مخاطب غربی به نمایش می‌گذارد که کمتر از سینمای ایران دیده و شاید این تنوع برایش جذاب باشد. شوخی‌ها و جنس قصه آنقدر بومی نیست که فقط برای مخاطب ایرانی قابل درک باشد. به نظرم مخاطب غربی هم می‌تواند با فیلم ارتباط برقرار کند.

بهرام رادان و لیلا حاتمی در نمایی از "بی‌پولی"

وی افزود: تصوری که از سینمای ایران برای مخاطب غربی شکل گرفته کلیشه‌ای و محدود به فیلم‌های به اصطلاح هنری است که در جشنواره‌ها روی پرده می‌روند. نمایش فیلم‌هایی مانند "بی‌پولی" می‌تواند تصویری بزرگ‌تری از سینمای ایران به این مخاطب نشان دهد.

لیلا حاتمی، بهرام رادان، حبیب رضایی،امیر جعفری، سیامک انصاری، بابک حمیدیان، نادر فلاح، رضا رشیدپور، سوسن مقصودلو، جلال پیشوائیان، افشین سنگچاپ و فرهاد شریفی در "بی‌پولی" بازی کرده‌اند. فیلمنامه را نعمت‌الله و هادی مقدم‌دوست نوشته‌اند و مصطفی شایسته تهیه‌کننده آن است. داستان درباره زوجی جوان است که درگیر یک دوره بیکاری و بی‌پولی می‌شوند.

دیگر عوامل تولید عبارتند از علیرضا زرین‌دست فیلمبردار، کیوان مقدم طراح صحنه و لباس، اعظم بیات طراح گریم، اسحاق خانزادی صدابردار و رضا بختیاری دستیار کارگردان و برنامه‌ریز. "بی‌پولی" دومین فیلم نعمت‌الله بعد از "بوتیک" است.

"بی‌پولی" که در جشنواره بیست و هفتم فجر روی پرده رفت، در نوبت اکران قرار دارد و به زودی در بازار فیلم کن نمایش داده می‌شود.