مهدی لبیبی درباره تولید ویژهبرنامه "آقای رئیس جمهور سلام" که از دوم اردیبهشت روی آنتن رفته به خبرنگار مهر گفت: برنامه در راستای اهداف رادیو تجارت طراحی و پخش میشود. به زودی برنامههایی با حضور مشاوران اقتصادی چهار نامزد اصلی ریاست جمهوری ضبط میکنیم و آنها در این برنامهها درباره اهم اولویت برنامههای اقتصادی نامزدها صحبت میکنند.
وی در ادامه افزود: این برنامه 10 روز قبل از انتخابات در قالب برنامه "آقای رئیس جمهور سلام" از رادیو تجارت پخش میشود. هدف رادیو تجارت آگاهی دادن به مردم است تا بتوانند حضوری پرشور در انتخابات داشته باشند.
برنامه "آقای رئیس جمهور سلام" از دوم اردیبهشت هر روز ساعت 13:40 از رادیو تجارت پخش میشود.
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