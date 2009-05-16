  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۵۳

لبیبی در گفتگو با مهر:

مشاوران اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری به رادیو تجارت می‌آیند

مشاوران اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری به رادیو تجارت می‌آیند

مدیر رادیو تجارت از گفتگو با مشاوران اقتصادی چهار نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری خبر داد که در برنامه "آقای رئیس جمهور سلام" برنامه‌های اقتصادی خود را تشریح می‌کنند.

مهدی لبیبی درباره تولید ویژه‌برنامه "آقای رئیس جمهور سلام" که از دوم اردیبهشت روی آنتن رفته به خبرنگار مهر گفت: برنامه در راستای اهداف رادیو تجارت طراحی و پخش می‌شود. به زودی برنامه‌هایی با حضور مشاوران اقتصادی چهار نامزد اصلی ریاست جمهوری ضبط می‌کنیم و آنها در این برنامه‌ها درباره اهم اولویت‌ برنامه‌های اقتصادی نامزدها صحبت می‌کنند.

وی در ادامه افزود: این برنامه 10 روز قبل از انتخابات در قالب برنامه "آقای رئیس جمهور سلام" از رادیو تجارت پخش می‌شود. هدف رادیو تجارت آگاهی دادن به مردم است تا بتوانند حضوری پرشور در انتخابات داشته باشند.

برنامه "آقای رئیس جمهور سلام" از دوم اردیبهشت هر روز ساعت 13:40 از رادیو تجارت پخش می‌شود.

کد مطلب 879324

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها