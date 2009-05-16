بحران آبی برای قم در راه است‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیران شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکت سهامی آب منطقهای قم طی نامهای به استاندار با تشریح وضع موجود تأکید کردند: با وجود بارشهای مطلوب اخیر در استان قم، متأسفانه در حوزه آبریز سد 15 خرداد سیلابی حادث نشده که به تبع آن ورودی آب به مخزن سد افزایشی نداشته است.
در این نامه کمبود آب سد، ناشی از خشکسالی هیدورلوژیکی عنوان و تأکید شده است: در حال حاضر ذخیره آب سد 15 خرداد به کمترین حد خود معادل 43 میلیون مترمکعب رسیده است و ادامه این روند تأمین آب شرب استان را در وضعیتی به مراتب بحرانیتر از گذشته قرار خواهد داد.
در ادامه این نامه آورده شده است: برنامه ریزی، هماهنگی و آمادگی مقابله با این بحران در جلسات کارگروه انسجام بخشی آب و آبفای استان قم مطرح و تمهیدات لازم پیش بینی و در نظر گرفته شده است و در حال حاضر با توجه به مصرف فعلی و با فرض رعایت 10 درصد صرفهجویی توسط مشترکین، تأمین آب در شش ماهه اول سال 88 امکانپذیر است.
مدیران آب استان قم در این نامه تصریح کردند: در صورت عدم بارشهای مؤثر و کافی در شش ماهه دوم سال جاری تأمین آب منوط به پمپاژ از حجم مرده مخزن 15 خرداد است، از طرفی با توجه به اینکه هم اکنون بیش از 60 درصد آب شرب از منابع زیرزمینی استحصال و توزیع میشود موجودی آب این منابع نیز به جهت بهرهبرداری بیشتر در معرض شرایط بحرانی خواهند بود.
در این نامه با اشاره به اهمیت موضوع آب از استاندار قم خواسته شده است: جهت اجرای به موقع و صحیح طرحهای اضطراری تأمین آب شرب شهرها و روستاهای استان در تخصیص اعتبارات خشکسالی بخش آب تسریع صورت گیرد.
در پایان این نامه که به امضا سید محسن ثمرهاشمی، سیدحمید محسنی و سیدحسن رضوی، مدیران آب و فاضلاب شهری و روستایی و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای قم رسیده، ابراز امیدواری شده است، در سال اصلاح الگوی مصرف و با صرفهجویی مردم قم و با عنایت استاندار و همکاری دستگاههای اجرایی، آب شرب و بهداشتی مورد نیاز تأمین و ضمن کنترل شرایط، از وقوع موارد غیر منتظره همچون جیره بندی، جلوگیری و بر اساس تجارب گذشته، مدیریت دوران کم آبی با کمترین تنش پشت سر گذاشته شود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیران آب استان قم در نامهای به استاندار قم با اشاره به خشکسالی سال جاری، خواستار تسریع در تخصیص اعتبارات خشکسالی در بخش آب شدند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیران شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکت سهامی آب منطقهای قم طی نامهای به استاندار با تشریح وضع موجود تأکید کردند: با وجود بارشهای مطلوب اخیر در استان قم، متأسفانه در حوزه آبریز سد 15 خرداد سیلابی حادث نشده که به تبع آن ورودی آب به مخزن سد افزایشی نداشته است.
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