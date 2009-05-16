بحران آبی برای قم در راه است‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیران شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکت ‏سهامی آب منطقه‌ای قم طی نامه‌ای به ‏استاندار با تشریح وضع موجود تأکید کردند: با وجود بارش‌های مطلوب اخیر در استان ‏قم، متأسفانه در حوزه آبریز سد 15 خرداد سیلابی ‏حادث نشده که به تبع آن ورودی آب به مخزن سد افزایشی نداشته است.‏



در این نامه کمبود آب سد، ناشی از خشکسالی هیدورلوژیکی عنوان و تأکید شده است: در حال حاضر ذخیره آب سد 15 ‏خرداد به کمترین ‏حد خود معادل 43 میلیون مترمکعب رسیده است و ادامه این روند تأمین آب شرب استان را در وضعیتی به ‏مراتب بحرانی‌تر از گذشته قرار ‏خواهد داد.‏



در ادامه این نامه آورده شده است: برنامه ریزی، هماهنگی و آمادگی مقابله با این بحران در جلسات کارگروه انسجام بخشی ‏آب و آبفای ‏استان قم مطرح و تمهیدات لازم پیش بینی و در نظر گرفته شده است و در حال حاضر با توجه به مصرف فعلی و ‏با فرض رعایت 10 درصد ‏صرفه‌جویی توسط مشترکین، تأمین آب در شش ماهه اول سال 88 امکانپذیر است.‏



مدیران آب استان قم در این نامه تصریح کردند: در صورت عدم بارش‌های مؤثر و کافی در شش ماهه دوم سال جاری تأمین ‏آب منوط به ‏پمپاژ از حجم مرده مخزن 15 خرداد است، از طرفی با توجه به اینکه هم اکنون بیش از 60 درصد آب شرب ‏از منابع زیرزمینی ‏استحصال و توزیع می‌شود موجودی آب این منابع نیز به جهت بهره‌برداری بیشتر در معرض شرایط بحرانی ‏خواهند بود.‏



در این نامه با اشاره به اهمیت موضوع آب از استاندار قم خواسته شده است: جهت اجرای به موقع و صحیح طرح‌های ‏اضطراری تأمین آب ‏شرب شهرها و روستاهای استان در تخصیص اعتبارات خشکسالی بخش آب تسریع صورت گیرد.‏



در پایان این نامه که به امضا سید محسن ثمرهاشمی، سیدحمید محسنی و سیدحسن رضوی، مدیران آب و فاضلاب شهری و ‏روستایی و ‏مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای قم رسیده، ابراز امیدواری شده است، در سال اصلاح الگوی مصرف و با ‏صرفه‌جویی مردم قم و با ‏عنایت استاندار و همکاری دستگاه‌های اجرایی، آب شرب و بهداشتی مورد نیاز تأمین و ضمن ‏کنترل شرایط، از وقوع موارد غیر منتظره ‏همچون جیره بندی، جلوگیری و بر اساس تجارب گذشته، مدیریت دوران کم آبی با ‏کمترین تنش پشت سر گذاشته شود.‏