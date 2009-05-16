زاکانی در پاسخ به مهر: انتظار داریم احمدی نژاد ، مشایی و چند نفر دیگر را عوض کند

علیرضا زاکانی، دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در نشست خبری روز جمعه در حاشیه اولین کنگره کشوری این جمعیت برگزار شده بود، با بیان اینکه حدود 7 ماه از دریافت مجوز این حزب می گذرد، گفت: در طول این مدت، تلاش کردیم که توسعه تخصصی و سامان یافته را در کشور ایجاد کنیم و اقشار مختلف را در قالب یک جریان سراسری فرهنگی-اجتماعی-سیاسی سامان بدهیم.

وی افزود: امروز در 29 استان کشور، شوراهای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی تشکیل شده است و حدود 400 نفر هم در انتخابات مجمع عمومی ما شرکت کرده اند و در حضور نماینده کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور، انتخابات شورای مرکزی در حال برگزاری است.

زاکانی، رویکرد "کارآمدتر کردن نظام" را یکی از اهداف اصلی تشکل خود توصیف کرد و در مورد انتخاب دکتر احمدی نژاد به عنوان نامزد اصلح از سوی این تشکل گفت: ما بعد از بررسی های متعدد در بین نامزدها، دکتر احمدی نژاد را به عنوان نامزد اصلح انتخاب کردیم و امیدواریم با انتخاب احمدی نژاد، گفتمان اصولگرایی استمرار پیدا کند و اگر کاستی هایی هم هست، جبران شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: توصیه اساسی ما به دیگر تشکل ها، حرکت بر مدار اخلاق است و اینکه نامزدها خودشان را اثبات کنند و از برنامه و کادر و تیم خود بگویند و از تخریب رقبای یکدیگر خودداری کنند.

زاکانی با تکذیب هرگونه جلسه انتخاباتی با احمدی نژاد، گفت: ما تا الان هیچ جلسه ای با احمدی نژاد در مورد انتخابات نداشته ایم در چند ماه اخیر هم اصلا جلسه ای با ایشان نداشته ایم، بعضی از حرفهای زشت و غلط هم اخیرا مطرح شد که ما با احمدی نژاد، بده و بستان سیاسی کرده ایم که اینطور نبود، نگاه جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی سهم خواهی نیست، اما انتظارات جدی داریم و این انتظارات ما عبارت است از حرکت شتاب دار و عمیق تر برای خدمت به مردم و رفع کاستی های موجود و این انتظارات را هم به صراحت از تریبون های مختلف اعلام کرده ایم.

وی با ضروری خواندن ترمیم کابینه در دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که مصادیق علنی و شفاف این ترمیم ها را از وی جویا شد، گفت: مثلا انتظار این است که امثال مشایی و سه چهار نفر دیگر عوض شوند، مطالبات ما جدی است، همانطور که حمایت ما جدی است و از جنس بده بستان سیاسی نیست.

زاکانی با بیان اینکه ما به صورت "تکلیفی" از احمدی نژاد حمایت می کنیم، گفت: ما بر اساس منفعت عمومی، اعتقادی و تکلیف خود عمل می کنیم و شما شاهد بودید که در مورد آقای کردان هم ، به صراحت اعلام موضع کردیم و گفتیم که حضور ایشان در دولت، مخالف اصولگرایی است و این حضور ضررهایی را هم به دولت می زند که بعدها همه فهمیدند که تحلیل ما درست بود.

وی با بیان اینکه لازم است در دوره بعدی ریاست جمهوری احمدی نژاد رابطه دولت و مجلس ترمیم شود و همبستگی و همدلی بیشتری بین این دو نهاد ایجاد شود، گفت:در این موضوع، هم دولت و هم مجلس باید سهم خود را ادا کنند.

زاکانی مقبولیت عمومی دولت نهم را به عنوان یک سرمایه اجتماعی توصیف کرد و در مورد شیوه تبلیغات تشکل مطبوع خود برای احمدی نژاد گفت: مطلوب این است که جریان تبلیغات برای احمدی نژاد از درون ستادهای مردمی بجوشد که همین کار هم انجام شده است.

زاکانی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که خاستگاه و گروه هدف و مخاطب جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی چیست، گفت: خاستگاه تشکل ما مجموعه ای از شخصیت های "روحانی و دانشگاهی" است و اگر به لیست اعضای موسس ما نگاه کنید، این را متوجه می شوید، مخاطب مجموعه ما هم، اقشار مختلف جامعه هستند و ما بنا داریم به "قاعده هرم اجتماعی" یعنی نخبگان و فرهیختگان توجه کنیم که به مرور یک حرکت سراسری و جریان اجتماعی را تشکیل دهیم، کاری که فکر می کنم کمتر انجام شده باشد.