کابوس دیدن در پردازش احساسات منفی به مغز کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سالها است که نورولوژیستها و روانشناسان به دنبال علت خوابهای ترسناک و کابوسها بوده اند اکنون این دو محقق از دانشگاه یشیوا در آمریکا دریافتند که کابوس دیدن بخشی از سیستمی است که مغز با آن احساسات را پردازش می کنند.

تنظیم احساسات می تواند عملکرد اولیه خواب REM باشد خواب REM مرحله ای است که در آن بخش اعظم رویاها اتفاق می افتد در تضاد با رویاهای عادی، کابوسها تشکیل می شوند که این فرایند احساسات مطرود را تنظیم می کند به گفته این دانشمندان رویاهای بد هیچ چیز عجیبی نیستند.

بیشتر رویاها مربوط به شادیها نیستند و می توان گفت که کابوس همان رویای پیش فرض است.

براساس گزارش فاکس نیوز، مغز با این روش به پردازش احساسات منفی می پردازد رویاها و در کل خواب REM می تواند در پردازش خاطرات ترسناک به روشی که مغز در آنها غرق نشود مفید باشند این عملکردی است که در هر فرد و براساس قدرتی که در واکنش نشان دادن به تحریکات محیطی دارد متفاوت است.

مطالعات نشان می دهد که در مدت خواب عمیق، فعالیت برخی از مناطق مغز از جمله دستگاه لیمبیک که احساسات و حافظه را تنظیم می کند به طور چشمگیری افزایش می یابد این درحالی است که کابوسها در فردی که می خوابد و در خواب دچار ترس می شود، فرایند عادی پردازش احساسات را قطع می کند.

به اعتقاد بسیاری از افراد، کابوس پدیده ای موقتی است که با استرس ارتباط دارد 85 درصد از بزرگسالان حداقل یک کابوس در سال دارند اما اگر این کابوسها مرتب تکرار شوند نشان دهنده این مسئله هستند که فرد در مدت روز با مشکلات روحی و احساسات منفی بسیار درگیر است.