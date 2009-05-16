امسال بازسازی کمربندی ارومیه به اتمام می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز جلیلی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: در این راستا برای تکمیل کمربندی ارومیه همزمان با اجرای نهضت آسفالت در سطح کشور زیرسازی بلوار شهید باهنر، بازسازی باندهای کندرو تقاطع غیرهم سطح پیامبر اعظم تا ابوذر، آسفالت کوی وکیل باشی و انتهای خیابان رودکی شروع شده است.

وی در ادامه پیشرفت فیزیکی پل قویون شهر ارومیه را 70 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر شهرداری ارومیه در خیابانهای دیگاله، حاجی پیرلو، کوی لاله، سالار، دین پرست و قره باغ که از مناطق محروم هستند مشغول فعالیتهای عمرانی است.

رئیس شورای شهر ارومیه از تخصیص چهار میلیارد ریال برای مدرنیزه کردن کارخانه آسفالت ارومیه خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح نیاز است تا شهروندان با پرداخت به موقع عوارض، نوسازی، بدهی و معوقه‌ های خود، شهرداری را در اجرای طرحهای عمرانی مساعدت کنند.

جلیلی با انتقاد از عملکرد ضعیف معاونت عمرانی شهرداری در بحث لکه‌ گیری خیابانهای ارومیه، خاطرنشان کرد: همچنین مجوز حفاری برای شرکتهای خدمات رسانی که وظایف قانونی خود را به صورت کامل اجرا نمی کنند، صادر نخواهد شد.

وی از رفع مشکل گازرسانی برخی کوچه های لاله، سالار و پشت ناحیه ارومیه خبر داد و بیان داشت: سیاستهای جدید شورای اسلامی شهر ارومیه در راستای خدمت‌ رسانی بیشتر و بهتر به شهروندان و بهره ‌برداری حداکثری از امکانات در نظر دارد خدمات شهری را در تمام نقاط شهر به صورت عدلانه توزیع کنیم.

جلیلی با بیان اینکه سرانه فضای سبز ارومیه از سه به 5.9 متر مربع رسیده است، اظهار داشت: این در حالی است که سرانه فضای سبز ارومیه با میانگین کشوری 3.5 متر مربع اختلاف دارد.

رئیس شورای شهر ارومیه جمع آوری زباله و تمیزکردن شهر با استفاده از ماشینهای پیشرفته مکانیکی را از اولویتهای کاری شهرداری ارومیه در سال جاری عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر دو ماشین برای جمع ‌آوری زباله با عنوان جاروی مکانیکی در ارومیه استفاده می ‌شود که امید است تا پایان سال جاری سه ماشین دیگر نیز برای زباله ارومیه خریداری کنیم.

وی از راکد ماندن پروژه احداث کارخانه کمپوست ارومیه به دلیل عدم عمل به تعهدات پیمانکار خبر داد و افزود: در این راستا شهرداری ارومیه در نظر دارد اجرا و احداث این کارخانه را به پیمانکار دیگری واگذار کند.

وی از احداث ترمینال جدید بین شهری ارومیه در ورودی جاده سرو خبر داد و خاطرنشان کرد: این ترمینال جدید به منظور کاهش بار ترافیکی داخل شهر ارومیه احداث می شود و همچنین دو ترمینال بین شهری نیز در مناطق دیگری از این شهرستان احداث خواهیم کرد.

وی از اختصاص 120 میلیارد ریال برای تکمیل یادمان شهدا در پارک جنگلی ارومیه در سال جاری خبر داد.

رئیس شورای شهر ارومیه میزان بدهی و معوقه ادارات دولتی استان و شهروندان را 200 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: براساس مصوبات وزارت کشور 40 میلیارد ریال از این بدهی ها به شهرداری ارومیه پرداخت شده است.