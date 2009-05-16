قانون تبلیغات انتخابات ناقص است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با خبرنگاران که صبح امروز برگزار شد در پاسخ به این سئوال که آیا شورای نگهبان این اجازه را به کاندیداهای انتخابات داده است که قبل از تایید صلاحیت ها به تبلیغات بپردازند، اظهار داشت: در خصوص تبلیغات قوانین ما ناقص است و این قوانین، قوانینی هستند که به صورت مشخص وضعیت را مشخص نکرده اند .

وی افزود: وقتی قانونگذار زمان تبلیغات را مشخص کرده هر گونه تبلیغی قبل از آن ممنوع است و کیفیت تبلیغات در زمان مشخص خود با عنایت به اندازه پلاکاردها و بروشورها در قانون روشن است، اما اکنون شاهدیم که بسیاری از افراد به شکل هایی که مغایر روح قانون است در حال تبلیغات هستند.

کدخدایی ادامه داد: امیدواریم مراجع ذیربط توجه لازم را به این موضوع داشته باشند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه تایید صلاحیت کاندیداها چه زمانی اعلام می شود، گفت: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از 20 اردیبهشت تا 24 اردیبهشت و تمدید این مهلت با استناد ماده 57 قانون انتخابات از 25 تا 29 اردیبهشت خواهد بود و در تاریخ 30 و 31 اردیبهشت تایید صلاحیت شدگان این انتخابات اعلام می شود و زمان تبلیغات نیز از یک تا 20 خرداد خواهد بود.

خبرنگاری درباره ورود بخش غیر نظامی بسیج به عرصه انتخابات ریاست جمهوری و نظر شورای نگهبان در این خصوص پرسید که کدخدایی پاسخ داد: این سئوال ارتباطی با شورای نگهبان ندارد و آنچه که قانون مقرر کرده این است که دخالت نظامیان و نیروهای نظامی و انتظامی در امر انتخابات ممنوع است وتعیین مصادیق اینکه چه کسانی نظامی تلقی می شوند به عهده مراجع ذیربط است.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری دهم نسبت به انتخابات گذشته کاهش یافته است، گفت: قطعا این موضوع رویکرد خوبی است چرا که افرادی که خود تشخیص می دهند برای منصبی صالح نیستند خود را وارد عرصه نکرده اند.

کدخدایی در عین حال تاکید کرد: ما می خواهیم قانون ما، قانون جامعی باشد تا کسانی که صلاحیت دارند خود را در معرض کاندیداتوری قرار دهند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه آیا مطالبی که از سوی کاندیداها عنوان می شود نیز در بررسی صلاحیت آنها تاثیر گذار خواهد بود یا خیر، گفت : مطالبی که ناشی از رفتار و گفتار ثبت نام کنندگان و نامزدهای انتخابات است قطعا مورد بحث و بررسی شورای نگهبان قرار می گیرد، چون شرایطی مانند مدیر و مدبر بودن یا رجال سیاسی و مذهبی بودن در قانون مورد توجه قرار گرفته است و برای رسیدن به این منظور راهکار دیگری به جز بررسی رفتار و عملکرد نامزدها وجود ندارد، بنابراین اینگونه رفتارها هم مورد توجه شورای نگهبان قرار می گیرد.

خبرنگاری در ادامه پرسید آیا بسیج به صورت تشکیلاتی می تواند در انتخابات شرکت کند یا خیر که وی پاسخ داد: باید این موضوع را از کارشناسان امر بپرسید.

کدخدایی در پاسخ به خبرنگار دیگری که از شیوه نظارت بر نحوه تبلیغات در صدا و سیما ، اینکه برخی معتقدند صدا و سیما به شدت یک طرفه و به نفع نامزد خاصی عمل می کند و اینکه گفته شده شورای نگهبان از صدا و سیما خواسته تا قبل از آغاز رسمی زمان تبلیغات به انتشار اخبار سفرهای استانی نامزدهای انتخابات نپردازد، تصریح کرد: البته چون فصل انتخابات است شایعات زیادی هم به گوش می رسد و خواهش ما از دوستان مطبوعاتی این است که در صحت و سقم خبرها توجه لازم را داشته باشند تا اعتبار رسانه ای شان مخدوش نشود.

وی افزود: شورای نگهبان فقط در مرحله بررسی صلاحیت ها اگر خلافی وجود داشته باشد آن را مورد بررسی قرار می دهد و شورای نگهبان در مقام اجرا نیست که تذکری بدهد و تا زمانی که پرونده افراد در شورای نگهبان مطرح نشده باشد اقدامی نمی کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در ارتباط با بحث صلاحیت ها نیازمند این هستیم که پرونده افراد را بتوانیم به خوبی بررسی کنیم و ما بی جهت نمی توانیم اظهار نظر کنیم ، عده ای از افرادی که ثبت نام کرده اند بیکار و فاقد سابقه هستند و حتی برخی از مشاهیری که ثبت نام کرده اند سابقه ای از آنان در دست نیست.

کدخدایی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه مهدی کروبی گفته است که دو کاندیدای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با وساطت رهبر معظم انقلاب تایید صلاحیت شده اند آیا احتمال دارد این موضوع دوباره اتفاق بیفتد، گفت: حکم حکومتی قابل پیش بینی نیست و این از اختیارات رهبر معظم انقلاب است و بر اساس قانون اساسی و اصل 57 هر زمان مصلحت دیدند، حکم می فرمایند و قطعا شورای نگهبان هم عمل خواهد کرد.

خبرنگاری درباره ثبت نام خانم ها و تعریف رجل سیاسی پرسید که وی پاسخ داد: در انتخابات نهم ریاست جمهوری 9.9 درصد ثبت نام کننده خانم و در انتخابات ریاست جمهوری دهم 8.4 درصد ثبت نام کننده خانم داشته ایم و پاسخ بنده درباره رجل سیاسی این است که منعی برای ثبت نام خانم ها در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه میزان ابطال صندوق های رای در این دوره از انتخابات چه میزان خواهد بود، گفت: امیدواریم به صفر برسد.

خبرنگاری درباره اعلام نگرانی برخی کاندیداها در انتخابات پرسید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد با توجه به حضور ناظرین شورای نگهبان و نماینده کاندیداها بر سر صندوق ها به هیچ وجه جای نگرانی نیست و اطمینان می دهیم که انتخابات پرشور و سالم برگزار خواهد شد.

کدخدایی در پاسخ به سئوال دیگری درباره پخش برخی از اس ام اس ها مبنی بر اینکه آقای کروبی در انتخابات رد صلاحیت خواهد شد، اظهار داشت: شورای نگهبان در مقام اجرا نیست و بنده هم گاهی از این شایعات آگاه می شوم و قطعا مقامات اجرایی می توانند اقداماتی را در این خصوص انجام دهند.

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: پیشاپیش نمی توانم نسبت به صلاحیت داوطلبان اظهار نظر کنم.

وی افزود: قطعا پرونده همه افراد ثبت نام کننده در انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ما همه افرادی را که در انتخابات ثبت نام کرده اند را مورد بررسی قرار می دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: کشورهایی که جمعیتی بسیار بیشتر از ما دارند گاه تعداد نامزدهایشان به تعداد انگشت های دست هم نمی رسد لذا هیچ گاه نمی توان نامزدهای ریاست جمهوری را به نسبت جمعیت در نظر گرفت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا امسال کاندیدای خانم خواهیم داشت یا خیر، اظهار داشت: شرایطی که در حال حاضر وجود دارد بر اساس اصل 115 قانون است و ما هم اکنون تابع قوانین مصوب هستیم و باید آن را اجرا کنیم.

کدخدایی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه در انتخابات میاندوره ای مجلس چند درصد رد صلاحیت داشته ایم، گفت: آمار تفکیکی در این خصوص در دست نیست ولی کلیه کسانی که از هیئت های اجرایی شکایت کرده اند مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و ما تا پایان امروز مشغول دریافت شکایت ها هستیم و این اطمینان را می دهیم که هر کسی شکایتی دارد می تواند شکایت خود را ارسال کند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا برای انتخابات میاندوره ای خبرگان رهبری نیز آزمون برگزار شده است یا خیر، اظهار داشت: این آزمون در یکی دو هفته گذشته برگزار و نتایج آن نیز اعلام شده است.

خبرنگار دیگری درباره تفسیر دخالت نظامیان در انتخابات پرسید که کدخدایی پاسخ داد: بنده تفسیری در این خصوص نکرده ام و اگر این موضوع نیازمند تفسیر باشد باید آن را از نمایندگان مجلس بپرسید.

کدخدایی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری درباره منابعی که از آنان درباره کاندیداها سئوال می شود، خاطر نشان کرد: منابع در قانون مشخص است و مراجع 4 گانه تایید صلاحیت داوطلبان را بر عهده دارند.

خبرنگاری درباره کمیته صیانت از آرا که از سوی برخی از نامزدها مطرح می شود، پرسید که کدخدایی پاسخ داد: گاهی ممکن است بی اطلاعی و گاهی هم غرض ورزی وجود داشته باشد که البته بنده احتمال اول را بیشتر می دانم.

وی افزود: شورای نگهبان مرجع صیانت از آرا است و برای حصول اطمینان بیشتر این اختیار داده شده که نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رای حضور داشته باشند ، لذا با وجود این دو نهاد هر مرجع دیگری که قصد ورود داشته باشد نیازمند قانون است و تا زمانی که قانون وجود نداشته باشد بیان مواردی مانند کمیته صیانت از آرا خلاف قانون است.

کدخدایی در پاسخ به این سئوال که آیا مطرح کردن کمیته صیانت از آرا انتخابات را زیر سئوال نمی برد، خاطر نشان کرد: مردم خوب ما تعیین کننده و تشخیص دهنده اصلی هستند و آنان تشخیص می دهند .

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: انشاء الله پای صندوق های رای، همه پاسخ این سئوالات را خواهیم یافت.