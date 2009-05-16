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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۱۶

بولت در اولدترافورد به میدان می رود

بولت در اولدترافورد به میدان می رود

سریع ترین مرد جهان امروز شنبه در بین دو نیمه دیدار تیم‌های منچستریونایتد و آرسنال در زمین چمن ورزشگاه اولدترافورد حاضر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، برنده سه مدال طلای رقابت‌های دوومیدانی المپیک 2008 پکن، روز یکشنبه در مسابقات منچستر شرکت خواهد کرد.

بولت روز شنبه در بین دو نیمه دیدار تیم‌های منچستریونایتد و آرسنال در زمین چمن ورزشگاه اولدترافورد حضور پیدا خواهد کرد. تیم سرآلکس فرگوسن در دیدار امروز با یک تساوی هم به عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر دست پیدا می کند.

وی روز جمعه در تمرینات من یونایتد حضور پیدا کرد. یوسان بولت مربی کریستیانو رونالدو، بازیکن سال 2008 فوتبال جهان است.

بولت در حالی در رقابت‌های دوومیدانی منچستر شرکت می کند که بتازگی از یک حادثه رانندگی جان به در برده است.

کد مطلب 879379

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