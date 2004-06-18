اجازه نمي دهم با آبروي من بازي كنند

مربي تيم ملي كشورمان ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد:هركسي اززاويه ديد خودش به مشكلات نگاه مي كند اما بايد نظرات كارشناسي باشد ونه اينكه درجهت تخريب اشخاص. آقاي ابوطالب دربرنامه تلويزيوني دلايلي رابراي شكست مقابل اردن بيان كرده اند كه برخود مي دانم برخي ازمسائلي كه درمدت حضور5 ساله ام درتيم ملي با آن مواجه بوده ام را برزبان بياورم. مگرغيرازاين است كه مسئله صغرسني راهمين آقاي ابوطالب درفوتبال ماباب كرد؟ مگرغيرازاين است كه تيم هما با مربيگري ايشان به دسته دوم سقوط كرد؟مگر غير ازاين است كه در كل دوران مربيگري آقاي ابوطالب بيشتر از 40 هزار نفر بر روي سكوي يك مسابقه ننشسته اند؟



فركي دربخش ديگري ازسخنان خود به اظهارات حسين فرزامي اشاره كرد و افزود: آقاي فرزامي گفته كه ما قبل ازمسابقه با اردن تمرينات بدنسازي انجام داده ايم اما اين دروغ محض است چراكه همه تمرينات ما درجهت بازسازي تيم بوده و آقاي برانكو خوب مي داند كه اين بازيكنان خسته ازمسابقات ليگ هستند و نبايد برروي آنها فشارآورد. ضمن اينكه خوب است اين آقايان اين چيزها را مستقيما به خود من بگويند و نه اينكه از طريق برنامه هاي تلويزيوني به اظهارات غيركارشناسانه بپردازند.

مربي تيم ملي كشورمان درپايان درارتباط با انتقاداتي كه ازبرانكو مي شود افزود: زماني كه تيم اميد در بوسان قهرمان شد مي خواستند مجسمه برانكورا بسازند اما حالا چطورشده كه با يك شكست ورق برگشته و دشمن او شده اند؟همين مطبوعاتي ها يك زمان مي گفتند صفايي فراهاني بايد برود و وقتي اورفت حالا مي گويند او بايد برگردد. بالاخره بايد كدام را باور كرد؟ فكر مي كنم اين انتقادات از روي غرض ورزي است و نه از سردلسوزي.