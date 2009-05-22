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۱ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تشدید بحران زاد و ولد گونه های وحش ایران در اثر خشکسالی

تشدید بحران زاد و ولد گونه های وحش ایران در اثر خشکسالی

یک مسئول محیط زیستی خشکسالی و شرایط نامطلوب زیستی در مناطق کویری را عامل بحران زاد و ولد گونه های مختلف جانوری در کشور دانست.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان با اشاره به بررسی ها و مشاهدات انجام شده توسط محیط بانان در ماههای گذشته، گفت: تعداد بره های متولد شده از گونه های مختلف جانوری در مناطق کویری ایران به نسبت سالهای گذشته بسیار کمتر بوده است که این مسئله از بروز خشکسالی و عوامل طبیعی ناشی می شود.

حسینعلی ابراهیمی، کل بزها، گورخرها، قوچ میشها، آهوها و جبیرها را از نمونه هایی برشمرد که با کاهش زاد و ولد در سال اخیر مواجه بوده اند و علت این کاهش محسوس را شرایط آب و هوایی و خشکسالی دانست.

این متخصص محیط زیست افزود: یکسری از این گونه های وحشی اسیر گوشتخوران از جنس خودشان می شوند و متاسفانه دریده می شوند که کاری از دست کسی بر نمی آید و بخشی از چرخه تعادل زیستی محسوب می شود اما خطر انقراض برخی از این گونه ها نگرانی ها در این مورد را افزایش می دهد.

همچنین گونه های مختلف جانوری مثل خرس سیاه ایران به علت فقدان مطالعات آماری و پایش زیستگاهها از سوی سازمانهای دولتی و متخصص و همین طور تهدید از سوی کشاورزان، شکارچیان، تصادفات و ... در مناطق جنوب و جنوب شرق کشور در حال نابودی است و سرنوشت یوز ایرانی برای این جانور وحشی در حال تکرار است.

کد مطلب 879398

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