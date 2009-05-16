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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۳۲

شیوا و جعفری در جشنواره هنرمندان خودآموخته شرکت کردند

شیوا و جعفری در جشنواره هنرمندان خودآموخته شرکت کردند

قباد شیوا، ابراهیم جعفری، حبیب درخشانی و کیوان عسگری در نخستین جشنواره هنرمندان خودآموخته در روستای محل تولد مکرمه قنبری شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره هنرمندان خودآموخته 25 اردیبهشت در روستای دریکنده محل تولد مشهورترین هنرمند خودآموخته کشور برگزار شد و حمید سوری، یکی از بانیان جشنواره، درباره جزئیات آن به مهر گفت: تعدادی از هرمندان برجسته از جشنواره بازدید کردند و جعفری علاوه بر هدایت شرکت‌کنندگان آنها را با هنر و تعریف هنرمند خودآموخته آشنا کرد.

وی افزود: صغری عبداللهی، جمشید امین‌فر و بهشتی از هنرمندان خودآموخته هم آثار خود را به نمایش گذاشتند. جمعیتی حدود سه هزار نفر از نقاط مختلف به روستای دریکنده آمده بودند و فضایی زیبا خلق شده بود. افراد در گوشه و کنار روستا به نقاشی مشغول شده بودند و در این میان برخی نیز از خانه موزه مکرمه بازدید کردند.

سوری در ادامه نبود حمایت‌کننده مالی را از مشکلات جشنواره بیان کرد: جای تاسف دارد که با وجود چنین جمعیت مشتاق و علاقمند در روستای دریکنده هنوز حمایت‌کننده مالی نداریم و تمام هزینه‌ها از سوی خانه موزه مکرمه پرداخت می‌شود. حتی نهادهای دولتی و متمولین محلی هم حامی مالی جشنواره نشده‌اند.

این منتقد هنری در مورد برنامه‌ریزی برای دومین دوره این جشنواره ابراز داشت: باید جلساتی برگزار کنیم که کاستی‌ها و نواقص کار بررسی شود و بتوانیم راهبردهای جدید برای سال آینده ارائه دهیم. اما تا همینجا نیز خیلی امیدواریم و حضور هنرمندان و مردم برایمان بسیار جذاب است.

مکرمه قنبری سال 1307 در مازندران به دنیا آمد. جوشش درونی او برای خلق تصاویر از همان زمان کودکی به صورت بازی با گل و خاک آشکار شد. او نقاشی را در 67 سالگی بعد از اینکه گاو مورد علاقه‌اش مریض شد، آغاز کرد و نخستین نمایشگاهش سال 1374 در نگارخانه سیحون برگزار شد. قنبری دوم آبان 1384 از دنیا رفت.

کد مطلب 879401

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