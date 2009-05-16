شیوا و جعفری در جشنواره هنرمندان خودآموخته شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره هنرمندان خودآموخته 25 اردیبهشت در روستای دریکنده محل تولد مشهورترین هنرمند خودآموخته کشور برگزار شد و حمید سوری، یکی از بانیان جشنواره، درباره جزئیات آن به مهر گفت: تعدادی از هرمندان برجسته از جشنواره بازدید کردند و جعفری علاوه بر هدایت شرکت‌کنندگان آنها را با هنر و تعریف هنرمند خودآموخته آشنا کرد.

وی افزود: صغری عبداللهی، جمشید امین‌فر و بهشتی از هنرمندان خودآموخته هم آثار خود را به نمایش گذاشتند. جمعیتی حدود سه هزار نفر از نقاط مختلف به روستای دریکنده آمده بودند و فضایی زیبا خلق شده بود. افراد در گوشه و کنار روستا به نقاشی مشغول شده بودند و در این میان برخی نیز از خانه موزه مکرمه بازدید کردند.

سوری در ادامه نبود حمایت‌کننده مالی را از مشکلات جشنواره بیان کرد: جای تاسف دارد که با وجود چنین جمعیت مشتاق و علاقمند در روستای دریکنده هنوز حمایت‌کننده مالی نداریم و تمام هزینه‌ها از سوی خانه موزه مکرمه پرداخت می‌شود. حتی نهادهای دولتی و متمولین محلی هم حامی مالی جشنواره نشده‌اند.

این منتقد هنری در مورد برنامه‌ریزی برای دومین دوره این جشنواره ابراز داشت: باید جلساتی برگزار کنیم که کاستی‌ها و نواقص کار بررسی شود و بتوانیم راهبردهای جدید برای سال آینده ارائه دهیم. اما تا همینجا نیز خیلی امیدواریم و حضور هنرمندان و مردم برایمان بسیار جذاب است.

مکرمه قنبری سال 1307 در مازندران به دنیا آمد. جوشش درونی او برای خلق تصاویر از همان زمان کودکی به صورت بازی با گل و خاک آشکار شد. او نقاشی را در 67 سالگی بعد از اینکه گاو مورد علاقه‌اش مریض شد، آغاز کرد و نخستین نمایشگاهش سال 1374 در نگارخانه سیحون برگزار شد. قنبری دوم آبان 1384 از دنیا رفت.