اختلاف ریالی و فیزیکی پروژه های شهرداری تهران بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سترگ در جلسه بررسی عملکرد مناطق 22 گانه با عنوان این مطلب که زوایای مختلفی را در بررسی پروژه ها مدنظر قرار داده ایم گفت: در این بررسی عملکرد منطقه هشت بالاترین نمره را به خود اختصاص داد.

وی از افزوده شدن چند آیتم جدید برای بررسی پروژه های مصوب مناطق در سال جاری خبر داد و افزود: هدف ما از این بررسی ها برطرف کردن نقاط ضعف مناطق در اجرای پروژه هاست.

سترگ به عملکرد منطقه هشت اشاره کرد و گفت: این منطقه با 4/88 درصد توانست در جایگاه برتر قرار گیرد اما معتقدیم این عدد باید به 95 درصد برسد.

مسئول اداره کل نظارت و ارزیابی شهرداری تهران ادامه داد: میانگین بررسی عملکرد مناطق در حوزه اجتماعی 1/84 درصد بود که منطقه هشت با احتساب 7/91 درصد توانست بالاترین رتبه را در مقایسه با دیگر مناطق به دست آورد.

وی افزود: شهرداری منطقه هشت در بحث ناحیه محوری و تکریم ارباب رجوع نیز بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.

سترگ به شعار اصلاح الگوی مصرف در سال 88 اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران با این رویکرد به دنبال ارتقای کیفیت پروژه هایی است که در دست اجرا دارد.

وی در ادامه این جلسه به موضوع قراردادها پرداخت و اظهارداشت: قراردادهای اجرای پروژه ها امسال به طور خاص مورد توجه شهرداری تهران قرار می گیرد.

مسئول اداره کل نظارت و ارزیابی شهرداری تهران افزود: سعی ما بر این است که در پروژه های مصوب به نقاط قوت و ضعف مناطق پی ببریم و این امر کاملا در نمودار بررسی شفاف است.

سترگ تصریح کرد: هدف ما این است که در مقایسه عملکرد مناطق 22 گانه شهرداری تهران، اختلافی که بین پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژه ها وجود دارد را بررسی کنیم.