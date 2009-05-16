جشنواره دستهای کوچک دعا محل سوژه یابی فیلمسازان است

وحید موسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: مشکل امروز فیلمسازان ایرانی به ویژه جوانان فعال در این عرصه "سوژه یابی" است.

وی تصریح کرد: فعالان حوزه سینمای کوتاه، مستند و داستانی که در انتخاب سوژه دچار مشکل هستند می توانند با حضور در جشنواره دستهای کوچک دعا، ناب ترین سوژه های معنوی، انسانی و عاطفی را به دست آورند.

این کارگردان ایرانی خاطرنشان کرد: جشنواره دستهای کوچک دعا دریچه ای نو به سوی ارتباط هنر و معنویت گشوده و حلقه مفقوده سینما، معنویت و کرامات انسانی است.

وی اظهار داشت: فکر می کنم اگر نویسنده ها، فیلمسازان و اهالی هنر با این نوشته ها آشنا شوند دریچه ای نو از زندگی در جامعه ای که کودکان برایشان می سازند، باز خواهد شد.

موسائیان با اشاره به برگزاری جشنواره های مختلف دینی در سالیان گشذته گفت: در چند سال اخیر جشنواره هایی که در حوزه دینی و قالب معناگرایی برگزار شده اغلب اسیر موضوعات تکراری و کلیشه ای شده است.

وی تاکید کرد: دستهای کوچک دعا یکی از موثرترین و تاثیرگذارترین جشنواره های مرتبط با ارتباط درونی انسان با یگانه هستی است.

این کارگردان سینما با بیان اینکه گوشه ای از دعاهای ارسال شده از سوی کودکان سراسر دنیا را خوانده است، گفت: با دیدن این آثار روح آدمی تحت تاثیر قرار گرفته و دریچه ای دیگر از زندگی به رویمان باز می شود.

موسائیان در عین حال با انتقاد از عدم توجه کافی به برگزاری این جشنواره گفت: در حالیکه دستهای کوچک دعا وارد چهارمین دوره خود شده اما رسانه ها و مسئولان مربوطه پرداخت چندانی بدان نمی کنند.

وی تاکید کرد: چشنواره ای که کودکان 21 کشور جهان را به سوی خود کشانده می طلبد که مسئولان و رسانه ها بیشتر به آن بها داده و پرداخت نمایند.

این مستندساز ایرانی در عین حال یادآور شد: جشنواره ای که منافع مادی را هدف قرار نداده و دنبال مطرح کردن افراد و اشخاص نیست طبیعی است که مورد توجه برخی از افراد قرار نگیرد!

وحید موسائیان سازنده فیلمهای بلند آرزوهای زمین، خاموشی دریا، تنهایی باد، خانه روشن، گوشواره و مستند ساز و کارگردان سینمای کشور است.