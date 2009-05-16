رشد دو برابری تعاونی ها در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین خوشایند پیش از ظهر شنبه در گردهمایی روسای ادارات تعاون استان در فردوس با اشاره به فعالیت یک هزار و 404 تعاونی در استان گفت: از این تعداد 729 تعاونی در طول چهار سال گذشته تشکیل شده است.

وی تعاون را تنها راه رسیدن به اشتغال پایدار دانست و اظهار داشت: عدالت اجتماعی فقط در سایه شکل گیری تعاونی ها محقق می شود.

خوشایند در خصوص تعاونی های مسکن مهر نیز تصریح کرد: مسکن مهر نیز از جمله اقدامات منحصر به فرد طی چند سال اخیر بوده که شهرستان فردوس رتبه دوم در زمینه پیشرفت مسکن مهر را دارار است.

وی به انصراف اعضا در تعاونی های مسکن مهر اشاره کرد و بیان داشت: حدود 60 درصد اعضا در کل کشور حذف شده اند که این افراد فاقد شرایط بوده یا خود انصراف دادند که در خراسان جنوبی نیز علل انصراف همین بوده است.

خوشایند اضافه کرد: در زمینه تهیه زمین و تسهیلات هیچ نگرانی وجو ندارد و هر کدام از تعاونی ها که بتوانند کار آماده سازی را انجام دهند بعد از تکمیل مدارک جهت دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی می شوند.

مدیر کل تعاون خراسان جنوبی همچنین در پایان به تعاونی های آموزشگاهی در استان اشاره کرد و یادآور شد: طی سال گذشته در این راستا فعالیت های خوبی از جمله برگزاری کارگاهای آموزشی و.. صورت گرفته و تعدادی تعاونی تشکیل شده که این مهم در سال جدید نیر ادامه خواهد یافت.

امام جمعه موقت شهرستان فردوس نیز در این گردهمایی با اشاره به احادیثی از ائمه معصوم(ع) بر لزوم حرکت به سمت تشکیل تعاونی ها و استفاده از شیوه تعاونی تاکید کرد و گفت: انسان ها وقتی بر یک امر خیر اجتماع کنند وحدت و همکاری زیاد می شود و این خود از عوامل موفقیت در جوامع است.

حجت الاسلام محمد خاکساران با اشاره به اصل 44 قانون اساسی افزود: اقتصاد کشور ما بر سه روش تعاونی، خصوصی و دولتی استوار است که موفق ترین اینها کار شرکت های تعاونی است.

وی اضافه کرد: تعاونی موجب می شود تا عدالت اجتماعی، اشتغال و تورم زدایی به نحو مطلوب اجرا شود و ثروت و قدرت در دست یک عده، به خصوص نباشد.

امام جمعه موقت شهرستان فردوس در پایان خاطرنشان کرد: فرهنگ تعاون در جامعه باید به شکل گسترده ای رواج پیدا کند تا همگان بتوانند در این زمینه گام بردارند.