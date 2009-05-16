به طور کلی میان رسانه و سیاست می‌توان سه رابطه تأثیر، تأثر و تعامل را برشمرد. بر اساس نظریه سی.ان.ان (CNN) رسانه بر سیاست تأثیر می‌گذارد و بر اساس نظریات تولید موافقت و نظریه نخبگان سیاست بر رسانه تأثیر می‌گذارد و نهایتا نظریه تعاملی معتقد به جریانی دو سویه میان پوشش رسانه‌های خبری و قدرت سیاسی هستند.

نظریه سی.ان.ان معتقد است که رسانه‌های خبری می‌توانند در مواقع رخداد فجایع و بحران‌های انسانی حکومت را تکان دهد و در جهت مداخله در این بحرانها به حرکت وادارد. در این نظریه، رسانه‌ها نقش ابزار تبلیغات سیاسی دولت را بازی می‌کنند.

در طیف نظریاتی که به تأثیر سیاست بر رسانه می‌پردازد، نظریه تولید موافقت معتقد است که رسانه‌های خبری به جای آنکه بر سیاست تأثیر بگذارند و یا به انتقاد از حوزه قدرت بپردازد، پوشش خبری خود را به گونه‌ای سامان می‌دهند که برای تصمیمات سیاسی، موافقت مخاطبان(توده مردم) را جلب کنند.

در نظریه تعاملی رسانه‌ها و قدرت، ضمن پذیرفتن برخی توانایی‌های نظری و یافته‌های تجربی نظریه تولید موافقت، معتقد است که باید جریانی دو سویه میان پوشش رسانه‌های خبری و قدرت سیاسی شکل بگیرد.

از آنجا که توسعه سیاسی در قالب الگوهای فرهنگ سیاسی قابل تبیین و بررسی است، لذا فهم فرهنگ سیاسی یک جامعه می‌تواند فهمی از توسعه سیاسی و متعاقبا مشارکت سیاسی را به دنبال داشته باشد.

فرهنگ سیاسی عبارت است از تلقی مردم و جهت‌گیری آنها نسبت به نظام سیاسی و کارکردهای آن، که در این زمینه انگاره و ایستارها نسبت به اقتدار، مسؤلیتهای حکومتی و الگوهای مربوط به جامعه پذیری سیاسی مد نظر است.

در فرایند جامعه پذیری سیاسی، افراد ضمن آشنا شدن با نظام از طریق کسب اطلاعات و تجربیات، به وظایف و مسؤلیتها و حقوق و نقشهای خویش در جامعه پی می‌برند. بدین طریق، فرهنگ سیاسی محصول تاریخ نظام سیاسی است که ریشه در رفتار عمومی و نیز تجربه‌های شخصی داشته و مطالعه دقیق آن، فرایند تبدیل تقاضا و خواستها را به تصمیمات، استراتژی‌ها و سیاستها نشان می‌دهد. بر این اساس، تحلیل ابعاد گوناگون فرهنگ سیاسی می‌تواند تصویری واقعی از رابطه اقتدار سیاسی و ارزشها به دست داده و ما را قادر می‌سازد میزان مشروعیت نظام سیاسی را مورد ارزیابی قرار دهیم.

از آنجا که محیط نظام، ارزشی است، فرهنگ سیاسی جهت‌گیری‌های مردم را نسبت به نهادها، ساختارها و نیز عملکردهای سیاسی مشخص می‌کند. کم و کیف مشارکت سیاسی، شیوه رأی دادن، پشتیبانی یا بی اعتنایی نسبت به نظام، تا حد قابل توجهی به ارزشها، اعتقادات، انگاره‌ها و نهادهای تثبیت شده بستگی دارد.

همچنان که فرهنگ عمومی می‌تواند سالم و یا ناسالم باشد، فرهنگ سیاسی نیز می‌تواند بر تساهل و تسامح سیاسی، احترام و اعتماد متقابل، مشارکت پذیری و برخورد منطقی با نظرات و برداشتهای سیاسی دیگران مبتنی باشد و فرهنگ سالم سیاسی نام گیرد و یا به تحمل ناپذیری، بی احترامی به نظرات و گرایشهای سیاسی و دیگران، برخورد‌های تحریک کننده و تخریبی در قلمرو سیاسی و به عبارتی فرهنگ ناسالم سیاسی نامیده شود.

فرهنگ سیاسی از یک سلسله ایستارها، اعتقادات و عناصری تشکیل شده است که به نظام سیاسی معنی بخشیده و رفتارهای سیاسی خاصی را سبب می‌شود. البته در مطالعه ایستارهای گوناگون، نظام‌های مختلف دارای وضعیتی متفاوت می‌باشند.

"آلموند" و "وربا" سه نوع فرهنگ سیاسی را مورد شناسایی قرار می‌دهند که عبارتند از: الف – محدود، ب – تبعی و ج- مشارکتی.

در فرهنگ سیاسی محدود فرد به ندرت خود را به امور سیاسی مرتبط ساخته و از وجود آن بی خبر است. در فرهنگ تبعی افراد دارای رابطه‌ای انفعالی و مطیع گونه می‌باشند. در حالیکه در فرهنگ مشارکتی افراد به صورت مثبت نسبت به بیشتر جنبه‌های نظام سیاسی، احزاب سیاسی، شرکت در انتخابات و رأی دادن سوق داده می‌شوند. "آلموند" و "وربا" نیز ترکیبی از انواع فرهنگهای سیاسی را به صورت محدود – تبعی، مشارکتی – محدود و مشارکتی – تبعی مورد بررسی قرار می‌دهند.

از آنجا که فرهنگ سیاسی دارای اشکال مختلطی است، بنابراین، تنها "فرهنگ مدنی" می‌تواند ضامن یک دموکراسی مؤثر و با ثبات باشد. بدین ترتیب، ترکیبی از فرهنگهای تبعی و مشارکتی می‌تواند باعث تقویت اعتماد متقابل میان نخبگان و توده شده و مردم دارای تلقی مثبتی از اقتدار باشند. برخی محققان با طرح نظریه "فرهنگ مدنی" عملا به طور ضمنی فرض خود را بر تفوق اخلاقی دموکراسی بنا نهادند – تا جایی که در چارچوب نظریه همگرایی این تصور قوت می‌گیرد که کلیه مسیرهای فرهنگی به فرهنگ مدنی ختم می‌شوند. در این نوع فرهنگ، فرهنگ سیاسی مشارکتی از طریق جهت‌گیری‌های تبعی و محدود نسبت به مسایل سیاسی متوازن می‌شود.

بر این اساس، افراد برای تبیین تقدمهای خویش به اندازه کافی در امور سیاسی فعال‌اند، ولی در همه موارد مشارکت قادر به تأثیرگذاری بر رفتار نخبگان سیاسی نیستند. یکی از ویژگی‌های این فرهنگ آن است که شهروند احساس می‌کند توانایی لازم را برای تحت تأثیر قرار دادن حکومت دارد، اما غالبا ترجیح می‌دهد که چنین نکند که همین امر نوعی انعطاف پذیری را برای حکومت به وجود می‌آورد.