پزشکی قانونی کرمان با کمبود شدید نیرو روبرو است

مسعود قادی پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: سازمان پزشکی قانونی کرمان با یک سوم نیروی استاندارد فعالیت می کند و به علت کمبود نیرو در این سازمان زمان معاینات از 30 دقیقه به یک تا دو ساعت افزایش می یابد.

وی از فعالیت 25 پزشک در سازمان پزشکی قانونی کرمان خبر داد و افزود: این مجموعه به 12 پزشک دیگر نیاز دارد.

رئیس پزشکی قانونی کرمان چارت غیر استاندارد سازمان پزشکی قانونی را مهمترین علت این امر دانست و گفت: سازمان در حال پیگیری تغییر این چارت است.

قادی پاشا تصریح کرد: بعلت کمبود نیروی اداری در 6 شهرستان کرمان، پزشکان حاضر در مراکز علاوه بر ارائه خدمات پزشکی تمامی فعالیتهای اداری از جمله ثبت، بایگانی، ارائه آمار و گزارش عملکرد را انجام می دهند.

وی از کمبود فضای فیزیکی بعنوان یکی دیگر از مشکلات سازمان پزشکی قانونی استان کرمان نام برد و افزود: تنها 5 شهرستان در استان کرمان دارای مرکز مستقل پزشکی قانونی هستند.

رئیس پزشکی قانونی کرمان گفت: نبود سالن تشریح استاندارد در مرکز استان باعث نارضایتی و اعتراض شهروندان شده است.

قادی پاشا در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در سال 87 با اختصاص اعتبارات مناسب استانی برخی از مشکلات سازمان پزشکی قانونی کرمان رفع شده است، افزود: خرید ساختمان اداری در رفسنجان، راه اندازی سالن تشریح در شهرستانهای انار و بافت، احداث مرکز کالبد گشایی در 7 شهرستان و خرید تجهیزات اداری و سردخانه برای کرمان، زرند، رفسنجان و بم از جمله فعالیت های عمرانی سازمان در سال گذشته است.

وی از راه اندازی شبکه اتوماسیون اداری در سازمان پزشکی کرمان و 7 شهرستان استان در سال گذشته خبر داد و بیان کرد: در این مدت نیروهای پزشکی قانونی استان 6 طرح تحقیقاتی را انجام داده اند و به ارائه 7 عنوان مقاله در سمینارهای داخلی و خارجی پرداخته اند.

رئیس پزشکی قانونی کرمان به برگزاری کلاس های تئوری تخصصی در سال 87 توسط سازمان پزشکی قانونی استان برای قضات، پزشکان و پرسنل نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: سازمان پزشکی قانونی استان بعنوان قطب آموزشی جنوب شرق کشور بشمار می رود.

قادی پاشا خاطرنشان کرد: سازمان پزشکی قانونی استان کرمان از سال 83 تاکنون 42 سمینار در رشته های مختلف را برگزار کرده است.

وی از تشکیل کارگروه اصلاح الگوی مصرف در سازمان پزشکی قانونی استان کرمان خبر داد و راه اندازی سالن تشریح استاندارد در کرمان، ایجاد سازمان پزشکی قانونی بم، انار، بردسیر، راور و عنبرآباد، راه اندازی سالن سردخانه منوجان، زرند و رفسنجان و سردخانه و سالن تشریح بم و آزمایشگاه الکل در سیرجان، رفسنجان، جیرفت، بم و زرند را از دیگر اولویت های کاری این سازمان در سال جاری ذکر کرد.

قادی پاشا اضافه کرد: سعی داریم در سال 88 با رفع مشکل کمبود پزشک در پزشکی قانونی استان زمان تشریح از یک تا دو ساعت به کمتر از یک ساعت و زمان کمیسیون از دو هفته به 10 روز تا یک هفته کاهش یابد.