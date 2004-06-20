محسن امير يوسفي : مي خواهم فيلمم در ايران هم ديده شود



به گزارش خبرنگار سيبنمايي خبرگزاري "مهر"، محسن اميريوسفي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان مطلب فوق گفت: پس از نمايش اين فيلم در جشنواره كن خيلي مايلم فيلم در ايران هم نمايش داده شود تا نظرات مخاطبان داخلي را نيز درباره آن بدانم.

او درباره مخاطبان فيلمش گفت: اين فيلم به احتمال زياد در گروه سينمايي خاص به نمايش درمي آيد. چرا كه سينماي بدنه درگير مشكلات خودش است. به هر حال اميدوارم چند سينماي متعلق به گروه خاص به نمايش اين فيلم اختصاص يابد.

امير يوسفي كه با اولين فيلم بلند سينمايي خود در جشنواره كن امسال حضور يافته بود، هنوز ساخت فيلم جديدي را آغاز نكرده است. او دراين باره به خبرگزاري "مهر" گفت: در حال حاضر سخت درگير موضوع اكران "خواب تلخ" هستم. فكر مي كنم هرزمان كار نمايش فيلم سامان گيرد روي فيلم جديدم كار كنم.

نسرين ميرشب كار پخش اين فيلم را در خارج از ايران برعهده دارد. "خواب تلخ" در جشنواره كن با استقبال مواجه شد. امير يوسفي درباره پيش بيني خود از استقبال داخلي از اين فيلم گفت: خواب تلخ مايه هاي طنز دارد و همين امر در خارج كردن آن از يكنواختي موثر است ضمن اين كه مضمون آن نيز خاص است. در هر صورت اميدوارم فيلم مخاطبان خود را بيابد.

روح الله برادري با مشاركت مركز گسترش سينماي مستد و تجربي تهيه كنندگان "خواب تلخ" هستند.