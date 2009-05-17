100 هزار سند دفاع مقدس در کرمان ساماندهی شد

سرهنگ محمدمهدی ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای مستندسازی و حفظ آثار بجای مانده از دفاع مقدس 100 هزار سند مربوط به رزمندگان در کرمان ساماندهی و تدوین شده است.

وی افزود: تاکنون 150 هزار برگ سند مربوط به دوران دفاع مقدس در کرمان جمع آوری شده است که از این تعداد 80 هزار سند به صورت نرم افزاری ساماندهی شده است.

سرهنگ ابوالحسنی با اشاره به وجود 100 هزار رزمنده در استان کرمان گفت: پیش بینی می شود بیش از یک میلیون سند مربوط به دفاع مقدس در کرمان جمع آوری شود.

وی افزود: در سال جاری نیز جمع آوری بیش از 300 اثر جدید در دستور کار قرار گرفته است.