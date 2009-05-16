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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۱۶

کنفرانس اپل بدون استیو جابز افتتاح می‌شود

کنفرانس اپل بدون استیو جابز افتتاح می‌شود

کنفرانس جهانی توسعه دهندگان اپل هشتم ژوئن 2009 بدون حضور استیو جابز و معرفی نسل جدید "آی- فن" افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اولین بار است که استیو جابز در مراسم افتتاحیه کنفرانس توسعه دهندگان اپل حضور ندارد و به جای وی "فیل شیلر" معاون ارشد رئیس بازاریابی جهانی محصولات اپل این کنفرانس سالانه را افتتاح می کند.

در این دوره از کنفرانس جهانی توسعه دهندگان، سیستم عامل جدید OS 3.0  موبایل ویژه تلفن همراه "آی- فن" و نسخه جدید سیستم عامل Mac OS X  یوزپلنگ معرفی می شوند.

این درحالی است که نسخه جدید تلفن همراه هوشمند نسل سوم "آی- فن" در این دوره از کنفرانس توسعه دهندگان معرفی نمی شود. به گفته مقامات اپل، این "آی- فن" جدید می تواند در ماه جولای و با کمی تاخیر نسبت به پیش بینی ها عرضه شود.

کد مطلب 879535

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