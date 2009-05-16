به گزارش خبرگزاری مهر، این اولین بار است که استیو جابز در مراسم افتتاحیه کنفرانس توسعه دهندگان اپل حضور ندارد و به جای وی "فیل شیلر" معاون ارشد رئیس بازاریابی جهانی محصولات اپل این کنفرانس سالانه را افتتاح می کند.

در این دوره از کنفرانس جهانی توسعه دهندگان، سیستم عامل جدید OS 3.0 موبایل ویژه تلفن همراه "آی- فن" و نسخه جدید سیستم عامل Mac OS X یوزپلنگ معرفی می شوند.

این درحالی است که نسخه جدید تلفن همراه هوشمند نسل سوم "آی- فن" در این دوره از کنفرانس توسعه دهندگان معرفی نمی شود. به گفته مقامات اپل، این "آی- فن" جدید می تواند در ماه جولای و با کمی تاخیر نسبت به پیش بینی ها عرضه شود.