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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۴۴

تورنمنت بین المللی اوکراین/

کاوه موسوی رکورد پرتاب چکش ایران را شکست

کاوه موسوی رکورد پرتاب چکش ایران را شکست

کاوه موسوی، قهرمان پرتاب چکش ایران ضمن کسب مقام دوم در تورنمنت بین المللی اوکراین رکورد ملی کشورمان در این ماده را بهبود بخشید.

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان پرتاب چکش کشورمان در اولین مسابقه برون مرزی خود در آغاز فصل رقابت‌های دوومیدانی در تورنمنت بین المللی تخصصی پرتاب چکش در "کی یف" اوکراین شرکت کرد و موفق شد با رکورد 73 متر در مکان دوم جدول رده بندی این رقابت‌ها قرار گیرد.

موسوی با ثبت این رکورد در مسابقات بین المللی اوکراین رکورد ملی ماده پرتاب چکش را که پیش از این نیز متعلق به خودش بود، نزدیک به دو متر بهبود بخشید.

در این رقابت‌ها نماینده اوکراین با پرتابی به میزان 78 متر اول شد و پرتابگری از کشور میزبان نیز با برجای گذاشتن رکورد 67 متر عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

کد مطلب 879542

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