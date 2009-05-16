کاوه موسوی رکورد پرتاب چکش ایران را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان پرتاب چکش کشورمان در اولین مسابقه برون مرزی خود در آغاز فصل رقابت‌های دوومیدانی در تورنمنت بین المللی تخصصی پرتاب چکش در "کی یف" اوکراین شرکت کرد و موفق شد با رکورد 73 متر در مکان دوم جدول رده بندی این رقابت‌ها قرار گیرد.

موسوی با ثبت این رکورد در مسابقات بین المللی اوکراین رکورد ملی ماده پرتاب چکش را که پیش از این نیز متعلق به خودش بود، نزدیک به دو متر بهبود بخشید.

در این رقابت‌ها نماینده اوکراین با پرتابی به میزان 78 متر اول شد و پرتابگری از کشور میزبان نیز با برجای گذاشتن رکورد 67 متر عنوان سوم را به خود اختصاص داد.