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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸:۱۷

پوراحمد گفتار متن مستند "خیام" را بازنویسی می‌کند

پوراحمد گفتار متن مستند "خیام" را بازنویسی می‌کند

کیومرث پوراحمد گفتار متن مستند "خیام" به کارگردانی محمدعلی فارسی را بازنویسی می‌کند.

محمدعلی فارسی به خبرنگار مهر گفت: مستند خیام یک کار سخت و طولانی است. این مستند در مرحله طراحی و اجرای جلوه‌های ویژه است. به دلیل نوع کار، صداگذاری و اصلاح رنگ زمان می‌برد. منوچهر انوار قرار است نریشن‌های این مستند را بخواند. متن را من نوشته‌ام و کیومرث پوراحمد آن‌را بازنویسی می‌کند تا ضبط گفتار متن فیلم آغاز شود.

وی افزود: این مستند درباره خیام و ادوارد فیتزجرالد است، دو شخصیتی که منابع، اسناد و مدارک درباره‌شان محدود است. با توجه به حجم کار پیش‌بینی می‌شود ساخت این مستند شش ماه دیگر ادامه پیدا کند.

این مستندساز درباره مستند "سرزمین نخبگان" گفت: شش گفتگو از گفتگوهای این مستند ضبط شده،به دلیل کهولت سن نخبگان ضبط گفتگوها زمان زیادی می‌گیرد. این مجموعه برای شبکه یک تولید می‌شود و روایت زندگی و تلاش چهره‌های ادبی و فرهنگی داخل کشور است.

کارگردان مجموعه "آخرین پرواز" ادامه داد: این مجموعه در شش قسمت داستان زندگی و شهادت شهیدان ستاری و اردستانی را روایت می‌کند. مجموعه از دو اپیزود سه قسمتی تشکیل شده که کودکی و ورود به ارتش، دوران جنگ و زمان فرماندگی این شهیدان را بررسی می‌کند.

وی افزود: تدوین را مهدی فارسی برعهده دارد. بخش شهید ستاری آماده شده و بخش شهید اردستانی به زودی تدوین نهایی می‌شود تا مجموعه برای پخش مشکلی نداشته باشد. هر بخش از مجموعه "آخرین پرواز" 35 دقیقه است.

فارسی کارگردانی مستندهای "حقیقت گمشده"، "مهاجران" و "رستاخیز" را در کارنامه دارد. 

کد مطلب 879543

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