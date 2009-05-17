محمدعلی فارسی به خبرنگار مهر گفت: مستند خیام یک کار سخت و طولانی است. این مستند در مرحله طراحی و اجرای جلوههای ویژه است. به دلیل نوع کار، صداگذاری و اصلاح رنگ زمان میبرد. منوچهر انوار قرار است نریشنهای این مستند را بخواند. متن را من نوشتهام و کیومرث پوراحمد آنرا بازنویسی میکند تا ضبط گفتار متن فیلم آغاز شود.
وی افزود: این مستند درباره خیام و ادوارد فیتزجرالد است، دو شخصیتی که منابع، اسناد و مدارک دربارهشان محدود است. با توجه به حجم کار پیشبینی میشود ساخت این مستند شش ماه دیگر ادامه پیدا کند.
این مستندساز درباره مستند "سرزمین نخبگان" گفت: شش گفتگو از گفتگوهای این مستند ضبط شده،به دلیل کهولت سن نخبگان ضبط گفتگوها زمان زیادی میگیرد. این مجموعه برای شبکه یک تولید میشود و روایت زندگی و تلاش چهرههای ادبی و فرهنگی داخل کشور است.
کارگردان مجموعه "آخرین پرواز" ادامه داد: این مجموعه در شش قسمت داستان زندگی و شهادت شهیدان ستاری و اردستانی را روایت میکند. مجموعه از دو اپیزود سه قسمتی تشکیل شده که کودکی و ورود به ارتش، دوران جنگ و زمان فرماندگی این شهیدان را بررسی میکند.
وی افزود: تدوین را مهدی فارسی برعهده دارد. بخش شهید ستاری آماده شده و بخش شهید اردستانی به زودی تدوین نهایی میشود تا مجموعه برای پخش مشکلی نداشته باشد. هر بخش از مجموعه "آخرین پرواز" 35 دقیقه است.
فارسی کارگردانی مستندهای "حقیقت گمشده"، "مهاجران" و "رستاخیز" را در کارنامه دارد.
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