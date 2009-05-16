نمایشگاه به نقطه پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان فرهنگی از ساعت 14 در طبقه دوم شبستان مصلی آغاز شده است.



روز گذشته ستاد خبری نمایشگاه آغاز این مراسم را ساعت 15 اعلام کرده بود.



در مراسم اختتامیه از ناشران برگزیده سال و ناشران برگزیده نمایشگاه تقدیر می‌شود که اخبار آن متعاقباً ارسال خواهد شد.



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