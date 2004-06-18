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۲۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۱۹

برانكو ايوانكوويچ در برنامه هميشه ورزش:

نه قول صعود مي دهم و نه قول قهرماني

رفته رفته با گذشت زمان خستگي بازيكنان تيم ملي برطرف مي شود و ميتوانيم اميدوار باشيم كه در مسابقات آينده به موفقيت دست پيدا كنيم.

سرمربي تيم ملي ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: مسابقه با لبنان فرصتي بود تا بازيكنان به ايده آل هاي ما نزديك شوند وپس از انجام بازيهاي باقي مانده درمنطقه غرب آسيا با آمادگي بيشتري درمسابقات جام ملتهاي آسيا حضورپيدا خواهيم كرد. درنظرداريم پس ازمسابقات غرب آسيا كه مرحله اول آماده سازي محسوب مي شود، دركشورآلمان اردوبزنيم وهمزمان كارهاي تكنيكي وتاكتيكي خود را انجام خواهيم داد.

ايوانكوويچ درادامه درپاسخ به اين سوال كه نتيجه صعود تيم ملي كشورمان به جام جهاني ونيزمسابقات جام ملتها را چه پيش بيني مي كند، افزود: هيچ مربي اي نمي تواند نتايج مسابقات را پيش بيني كند، بنابراين من نمي توانم هيچ گونه قولي مبني برموفقيت دراين رقابتها بدهم، اما تمام سعي خود را به كارخواهيم بست تا مسابقه به مسابقه بهتر شويم وبه نتايج قابل قبولي دراين رقابتها دست پيدا كنيم.

کد مطلب 87955

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