ستادهای حامی احمدی نژاد با هماهنگی هم کار کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علیرضا جانبازی عصر شنبه در جلسه شورای راهبردی این ستاد در ساری با بیان اینکه اولین جلسه هماهنگی ستاد حامیان خودجوش دکتر احمدی نژاد در مازندران برگزار شده است، افزود: تاکنون سه ستاد در سطح استانی در حمایت از دکتر احمدی نژاد اعلام موجودیت کرده اند که با هماهنگی های انجام شده به موازات هم فعالیت خواهیم کرد.

وی با اشاره به تشکیل اعضای اصلی ستاد حمایتهای مردمی احمدی نژاد در استان گفت: بنده مسئول ستاد استان و سیدمحمد شجاعیان و محمدعلی مرادی فر به ترتیب به عنوان جانشین و دبیر ستاد استان منصوب شدند.

جانبازی بیان داشت: کمیته های مشاوران، بازرسی، بانوان، قضایی، اساتید، پشتیبانی، تبلیغات، فرهنگیان، روحانیت، کارگران، ورزشکاران، اقشار و صنوف، سیاسی، پزشکان، دانشجویان، کارمندان، هیئتهای مذهبی، کشاورزان، خیران و جوانان ستاد حمایتهای مردمی دکتر احمدی نژاد در استان مشخص شدند.

تاکنون ستادهای در امتداد مهر، ستاد ارتباطات مردمی، ستادهای حمایت مردمی و ستادهای ائتلاف مردمی اصولگرایان حامی احمدی نژاد در استان به صورت موازی و با هماهنگی یکدیگر تشکیل شده است.