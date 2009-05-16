مدودف بار دیگر درباره توسعه ناتو هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دیمیتری مدودف" در مصاحبه با رسانه های این کشور ضمن هشدار درباره گسترش ناتو، خواستار ایجاد "چارچوب" امنیتی جدید اروپایی به منظور برقراری توازن در این سازمان شد.

مدودف با تکرار درخواست قبلی اش مبنی بر ایجاد یک چارچوب جدید امنیتی اروپا - آتلانتیک گفت: "به اعتقاد من، ایجاد یک چنین قالب جدیدی از روابط ، کارآمد و موثر خواهد بود.مطمئنا ، این امر بهتر از تحرک و پیشروی سراسری ناتو در همه جهات است. به هرحال، چنین رویکردهایی مناسب ما نیست و به آن واکنش نشان خواهیم داد."

ایده ایجاد چارجوب جدید امنیتی اروپایی مدودف که از حدود یک سال پیش مطرح شده، با واکنش سرد غرب مواجه شده است .

مدودف در حالی نسبت به اقدامات ناتو هشدار می دهد که کرملین روز چهارشنبه 23 اردیبهشت با انتشار گزارشی آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) را بزرگترین تهدیدهای موجود برای امنیت بین المللی و روسیه معرفی کرد.

این گزارش که استراتژی امنیت ملی روسیه تا سال 2020 میلادی را ترسیم می کند نگرانیهایی را در زمینه آغاز دوباره جنگ سرد عنوان کرده اما در عین حال می گوید که روسیه هچنان می تواند روابط خارجی خود را ادامه داده و از دست زدن به مسابقه تسلیحاتی جدید خودداری کند.

در بخشی از این گزارش که در 13 صفحه تهیه شده و به امضای "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه نیز رسیده آمده است : عدم ثبات در مناطق مختلف جهان بویژه منطقه "یورو-آتلانتیک" به دلیل اقدامات ناتو در آن است و این سازمان یک تهدید رو به رشد برای امنیت بین الملل است.