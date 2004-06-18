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۲۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۲۵

رقابتهاي بين المللي تكواندو جام فجر- تهران( 6)

برنامه مسابقات اعلام شد

شانزدهمين دوره رقابتهاي بين المللي تكواندوجام فجرازفردا بمدت 2 روزدرسالن بانوان مجموعه ورزشي آزادي برگزارخواهد شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين دوره ازمسابقات 88 تكواندوكارداخلي وخارجي به رقابت خواهند پرداخت. تيمهاي قزاقستان، تاجيكستان، بحرين، اردن، ويتنام، پاكستان، عراق، ارمنستان وافغانستان 9 تيم خارجي حاضردراين مسابقات هستند كه به همراه پاس، دانشگاه آزاد، صنايع غذايي تاني كه بهمراه تيم سازه شهركوشا به رقابت مي پردازند.
گفتني است: فردا دراولين روزمسابقات اوزان فرد( 54-، 62-، 72-، 84-) انجام خواهد شد كه دوتكواندوكارالمپيكي ايران يعني ساعي وكرمي به ميدان خواهند رفت. دردومين روزيكشنبه مسابقات اوزان زوج (58-، 67-، 78-،84+) انجام مي شود.

کد مطلب 87960

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