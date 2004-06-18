برنامه مسابقات اعلام شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين دوره ازمسابقات 88 تكواندوكارداخلي وخارجي به رقابت خواهند پرداخت. تيمهاي قزاقستان، تاجيكستان، بحرين، اردن، ويتنام، پاكستان، عراق، ارمنستان وافغانستان 9 تيم خارجي حاضردراين مسابقات هستند كه به همراه پاس، دانشگاه آزاد، صنايع غذايي تاني كه بهمراه تيم سازه شهركوشا به رقابت مي پردازند.

گفتني است: فردا دراولين روزمسابقات اوزان فرد( 54-، 62-، 72-، 84-) انجام خواهد شد كه دوتكواندوكارالمپيكي ايران يعني ساعي وكرمي به ميدان خواهند رفت. دردومين روزيكشنبه مسابقات اوزان زوج (58-، 67-، 78-،84+) انجام مي شود.