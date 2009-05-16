به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات بینالمللی الهدی، انتشارات قدر ولایت، مرکز اسناد و بررسیهای تاریخی و مجمع جهانی اهل البیت (ع) به عنوان ناشران برگزیده این بخش معرفی شدند.
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، دارالتقریب بین مذاهب اسلامی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، انتشارات مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان و مؤسسه بوستان کتاب قم از دیگر ناشران بخش 30 سال پژوهش، تاریخ نگاری و ادبیات انقلاب اسلامی بودند.
هیئت داوران این بخش مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، انتشارات سوره مهر، مجموعه انتشارات وابسته به آستان قدس رضوی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی و نشر شاهد را شایسته عنوان ناشر برگزیده 30 سال پژوهش، تاریخ نگاری و ادبیات انقلاب اسلامی دانست.
هیئت داوران 30 سال پژوهش، تاریخ نگاری و ادبیات انقلاب اسلامی 14 ناشر برگزیده این بخش را که عنوان بخش ویژه ناشران برگزیده سال دارد معرفی کرد و انتشارت سوره مهر به عنوان یکی از ناشران برگزیده شایسته تقدیر شناخته شد.
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