به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات بین‌المللی الهدی، انتشارات قدر ولایت، مرکز اسناد و بررسی‌های تاریخی و مجمع جهانی اهل البیت (ع) به عنوان ناشران برگزیده این بخش معرفی شدند.



مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، دارالتقریب بین مذاهب اسلامی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، انتشارات مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان و مؤسسه بوستان کتاب قم از دیگر ناشران بخش 30 سال پژوهش، تاریخ نگاری و ادبیات انقلاب اسلامی بودند.



هیئت داوران این بخش مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، انتشارات سوره مهر، مجموعه انتشارات وابسته به آستان قدس رضوی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی و نشر شاهد را شایسته عنوان ناشر برگزیده 30 سال پژوهش، تاریخ نگاری و ادبیات انقلاب اسلامی دانست.

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