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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۱۷

ناشران برگزیده سی‌سال پژوهش، تاریخ‌نگاری و ادبیات‌انقلاب اسلامی معرفی شدند

ناشران برگزیده سی‌سال پژوهش، تاریخ‌نگاری و ادبیات‌انقلاب اسلامی معرفی شدند

هیئت داوران 30 سال پژوهش، تاریخ نگاری و ادبیات انقلاب اسلامی 14 ناشر برگزیده این بخش را که عنوان بخش ویژه ناشران برگزیده سال دارد معرفی کرد و انتشارت سوره مهر به عنوان یکی از ناشران برگزیده شایسته تقدیر شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات بین‌المللی الهدی، انتشارات قدر ولایت، مرکز اسناد و بررسی‌های تاریخی و مجمع جهانی اهل البیت (ع) به عنوان ناشران برگزیده این بخش معرفی شدند.

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، دارالتقریب بین مذاهب اسلامی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، انتشارات مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان و مؤسسه بوستان کتاب قم از دیگر ناشران بخش 30 سال پژوهش، تاریخ نگاری و ادبیات انقلاب اسلامی بودند.

هیئت داوران این بخش مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، انتشارات سوره مهر، مجموعه انتشارات وابسته به آستان قدس رضوی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی و نشر شاهد را شایسته عنوان ناشر برگزیده 30 سال پژوهش، تاریخ نگاری و ادبیات انقلاب اسلامی دانست.
کد مطلب 879601

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