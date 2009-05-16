مراسم بزرگداشت استاد اسماعیل مهرتاش برگزار شد

محمد منتشری با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : در ابتدای این مراسم که به مناسبت بیست و نهمین سال درگذشت استاد مهرتاش از ساعت 11 تا 13 دیروز در بهشت زهرا(س) ترتیب داده شده بود عبدالوهاب شهیدی ضمن ادای احترام به استاد مرحوم خود به نقل بخشی از ویژگی های هنری وی پرداخت وگفت در تاریخ هنر هر مملکتی شاید در هر هزار سال یک هنرمند چند وجهی که دارای قابلیت های ویژه و منحصر به فردی در زمینه های مختلف باشد ظهور کند. در ایران نیز استاد مهرتاش چنین شخصیتی داشت که در چند رشته هنری به طور همزمان سرآمد بود.

این شاگرد سابق استاد مهرتاش همچنین تصریح کرد: من نیز در این برنامه آوازی در مثنوی افشاری با همراهی نی "املایری" اجرا کردم و چند دقیقه ای به ایراد سخنرانی در مورد استاد مهرتاش پرداختم. در هر صورت استاد مهرتاش در زمینه هایی چون آواز، تئاتر، آهنگسازی، ابداع تئاتر موزیکال در ایران، ابداع موسیقی فولکلور تهران و نوازندگی در سطحی ممتازی به فعالیت می پرداخت که ما شاگردان وی تنها سعی در گرامی داشت یاد او داشتیم..

منتشری درباره بخش های دیگر این مراسم افزود: قاسم رفعتی نیز در این برنامه قطعه ای را به یاد اسماعیل مهرتاش در آواز بیات ترک اجرا کرد. ناصر ملک مسعودی و فروزنده لواسانی نیز در بخش هایی از برنامه به نقل خاطراتی از کلاس های استاد مهرتاش پرداختند و در پایان فتح الله بابایی نیز آوازی از ساخته های استاد مهرتاش را در مثنوی بیات اصفهان اجرا کرد.