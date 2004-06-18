عليرضا خمسه دبير نخستين جشنواره فيلم و كاريكاتور "گل آقا" شد

به گزارش خبرگزاري مهر، خمسه ماموريت دارد براي برگزاري اولين جشنواره طنز گل آقا، بخش نمايش مرور آثار سينمايي طنز و كمدي كشور را برنامه ريزي كرده و با همكاري موسسه گل آقا بخش نمايشگاه كاريكاتور را ساماندهي كند.مهدي سليمي يكي از دلايل برپايي اين جشنواره را برآورده كردن آرزوي مرحوم كيومرث صابري فومني در زمينه برگزاري جشنواره اي با موضوعيت طنز و كمدي دانست و بر ضرورت ادامه آن در سالهاي آتي و بصورت سالانه تاكيد كرد.وي همچنين به لزوم اضافه شدن بخشهاي شعر گل آقايي، و ساير رشته هاي هنري نظير موسيقي، تئاتر، هنرهاي تجسمي و ... به صورت مرور آثار و مسابقه و هرچه گسترده تر شدن اين جشنواره اشاره كرد.نخستين جشنواره طنز فيلم و كاريكاتور گل آقا در تابستان امسال، همزمان با برپايي هفتمين جشنواره تابستاني در جزيره كيش برگزار خواهد شد.شايان ذكر است برگزاري جشنواره موضوعي با مديريت مهدي سليمي سابقه اي چند ساله دارد . اين مدير فرهنگي از هرفرصتي براي ايجاد امكان نمايش فيلم هاي سينماي ايران بهره مي برد .