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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۳۴

گزارش تصویری/ اختتامیه جشنواره گردشگری و رسانه

گزارش تصویری/ اختتامیه جشنواره گردشگری و رسانه

خبرنگار و دو عکاس خبرگزاری مهر در دومین جشنواره گردشگری و رسانه رتبه‌های اول و دوم را کسب کردند.

اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

مهناز قربانی از خبرگزاری مهر رتبه اول بخش گزارش تحقیقی و تحلیلی گردشگری را کسب کرد

احمد مطلایی و سیدمحسن سجادی از خبرگزاری مهر رتبه دوم مشترک بخش عکس را کسب کردند

عکس/ خبرگزاری مهر

کد مطلب 879621

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