گزارش تصویری/ اختتامیه جشنواره گردشگری و رسانه

اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
مهناز قربانی از خبرگزاری مهر رتبه اول بخش گزارش تحقیقی و تحلیلی گردشگری را کسب کرد
احمد مطلایی و سیدمحسن سجادی از خبرگزاری مهر رتبه دوم مشترک بخش عکس را کسب کردند
عکس/ خبرگزاری مهر
خبرنگار و دو عکاس خبرگزاری مهر در دومین جشنواره گردشگری و رسانه رتبههای اول و دوم را کسب کردند.
اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
مهناز قربانی از خبرگزاری مهر رتبه اول بخش گزارش تحقیقی و تحلیلی گردشگری را کسب کرد
احمد مطلایی و سیدمحسن سجادی از خبرگزاری مهر رتبه دوم مشترک بخش عکس را کسب کردند
عکس/ خبرگزاری مهر
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