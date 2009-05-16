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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۱۶

90 میلیارد ریال برای جهیزیه مددجویان کمیته امداد گلستان هزینه شد

90 میلیارد ریال برای جهیزیه مددجویان کمیته امداد گلستان هزینه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: سال گذشته 90 میلیارد و 192 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض برای تامین هزینه جهیزیه زوجهای تحت پوشش این نهاد اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس حاجی احمدی بعدازظهر شنبه در نشست با مسئولان این نهاد افزود: با این مقدار اعتبار برای هزار و 838 زوج تحت پوشش این نهاد جهیزیه تامین شد.

وی اظهار داشت: در سطح استان 55 هزار و 500 خانواده تحت پوشش کمیته امداد هستند و در سال گذشته واحد مشارکتهای مردمی با توزیع و جمع آوری صندوق صدقات مبلغ 35 میلیارد ریال کمک بلاعوض در اختیار مددجویان قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین سال گذشته دو میلیارد و 534 میلیون ریال وام کارگشایی، 88 میلیارد ریال بن کالای غیرنقدی تحویل شد و 372 میلیارد ریال وام قرض الحسنه جهت اشتغالزایی ارائه شد.

به گفته حاجی احمدی همچنین به 89 هزار مددجو تاکنون سهام عدالت در مرحله اول پرداخت شد و 45 هزار نفر نیز در مرحله دریافت سهام عدالت هستند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: اهدا مبلغ پنج میلیون ریال به سه هزار و 400 زوج جوان به صورت بلاعوض، پرداخت مبلغ 150 میلیون ریال جهت ساخت 270 مورد منزل مسکونی و قرار دادن در مجموع 660 هزار ریال بن کالای غیرنقدی در حمایت از مددجویان تحت پوشش از دیگر اقدامات است.

وی یادآور شد: حداقل حقوق افراد تحت حمایت 80 هزار ریال و بیشترین حقوق 160هزار ریال بوده که اکنون این میزان با رشد 400 درصدی به 320 هزار ریال به عنوان کمترین و 600 هزار ریال به عنوان بیشترین حقوق برای مددجویان رسیده است.

کد مطلب 879645

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