90 میلیارد ریال برای جهیزیه مددجویان کمیته امداد گلستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس حاجی احمدی بعدازظهر شنبه در نشست با مسئولان این نهاد افزود: با این مقدار اعتبار برای هزار و 838 زوج تحت پوشش این نهاد جهیزیه تامین شد.

وی اظهار داشت: در سطح استان 55 هزار و 500 خانواده تحت پوشش کمیته امداد هستند و در سال گذشته واحد مشارکتهای مردمی با توزیع و جمع آوری صندوق صدقات مبلغ 35 میلیارد ریال کمک بلاعوض در اختیار مددجویان قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین سال گذشته دو میلیارد و 534 میلیون ریال وام کارگشایی، 88 میلیارد ریال بن کالای غیرنقدی تحویل شد و 372 میلیارد ریال وام قرض الحسنه جهت اشتغالزایی ارائه شد.

به گفته حاجی احمدی همچنین به 89 هزار مددجو تاکنون سهام عدالت در مرحله اول پرداخت شد و 45 هزار نفر نیز در مرحله دریافت سهام عدالت هستند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: اهدا مبلغ پنج میلیون ریال به سه هزار و 400 زوج جوان به صورت بلاعوض، پرداخت مبلغ 150 میلیون ریال جهت ساخت 270 مورد منزل مسکونی و قرار دادن در مجموع 660 هزار ریال بن کالای غیرنقدی در حمایت از مددجویان تحت پوشش از دیگر اقدامات است.

وی یادآور شد: حداقل حقوق افراد تحت حمایت 80 هزار ریال و بیشترین حقوق 160هزار ریال بوده که اکنون این میزان با رشد 400 درصدی به 320 هزار ریال به عنوان کمترین و 600 هزار ریال به عنوان بیشترین حقوق برای مددجویان رسیده است.

