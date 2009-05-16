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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۱۱

همایش منطقه ای چناران شناسی آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: یازدهمین همایش منطقه ای سرگروههای تاریخ استانهای خراسان با عنوان چناران مرز توران، خاستگاه منیژان به مدت سه روز در چناران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، علی حسینی فرماندار چناران ظهر شنبه در افتتاحیه این همایش افزود: برای اثبات سند مذهبی چناران همین بس که بر پیشانی خود نام میقات الرضا (ع ) را دارد.

فرماندار چناران افزود: پژوهشگران از اصحاب توسعه زیربنایی جامعه هستند و ارتباط محققین و پژوهشگران با مسئولین باعث توسعه فرهنگی و تاریخی هر شهری می شود.

وی ادامه داد: چناران از بالاترین سرمایه گذاری که دو برابر میانگین استان است، برخوردار است و در آینده به یکی از قطبهای علمی و صنعتی تبدیل خواهد شد.

فرماندار چناران اظهار داشت: با احداث مجتمع های دانشگاهی با عنوان پردیس دانشگاهها تمامی دانشجویان غیرانتفاعی به چناران منتقل می شوند و چناران به علت قرار گرفتن در کریدور علمی و فناوری عامل مهم اقتصاد دانش آور می شود.

وی به صنایع دستی چناران اشاره کرد و ادامه داد: گلیم بافی و سفالگری از صنایع دستی چناران بشمار می رود که نیاز به حمایتهای مسئولین میراث فرهنگی دارد.

وی در پایان گفت: به منظور ارتقا کشاورزی از سنتی به مدرن، دو مرکز کشاورزی در چناران پیش بینی شده است .

دکتر هادی وکیلی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی فردوسی مشهد نیز در این همایش افزود: مهمترین مسئله هر فرد هویت اوست و توسعه فرهنگی و دینی بستگی به هویت افراد جامعه دارد و عدم هویت توسعه فرهنگی، دینی، اقتصادی و سیاسی را متوقف و نامتوازن می کند.

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی فردوسی مشهد گفت: نداشتن یک هویت روشن برای افراد باعث عقب افتادن فرهنگ می شود و باید بخش فرهنگی متقبل این مسئله در ترویج آن شود.

دکتر وکیلی افزود: در شهرهای جدید می توان فرهنگ سازی عمیق کرد و بهترین موقعیت برای مدیران فرهنگی است که می توانند طراحی درست فرهنگی انجام دهند تا بعد از سالها مردم هویت خود را حفظ کنند.

وی به چناران اشاره کرد و گفت: چناران با عنوان شهرستان یک پدیده جغرافیایی جدید است و نوپدید بودن آن یک امتیاز و همچنین یک تهدید است.

وی ادامه داد: چناران در حال حاضر به سکوی پرتاب تبدیل شده است و سرمایه های فرهنگی و اقتصادی در جاهای دیگر هزینه می شود و بهترین راه حل برای حل مشکلات چناران تشکیل تیمی است که مقدمات هویت سازی را انجام دهد که در شورای فرهنگ عمومی به تصویب برسد.

رضا غفوریان معاون آموزش و پژوهشی آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این همایش افزود: از ماموریتهای آموزش و پرورش شناخت و ساختن هویت برای مردم و تربیت پایه ای جوانان و نوجونان و تربیت اجتماعی دانش آموزان است و آموزش بدون معلم امکان ندارد و محور یادگیری معلمان هستند و معلمان تاریخ هویت ملی، دینی و تاریخی را به جوانان می شناسانند.

معاون آموزش و پژوهشی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: درس تاریخ در دوره متوسطه باید بدور از معیارهای قضاوت باشد و دبیران تاریخ برداشتهای شخصی را برای دانش آموزان بیان نکنند.

غفوریان با بیان اینکه آموزش به تنهایی در حوزه حفظ و یادگیری و حتی تعمیق یافته های علمی مفید نیست، خاطرنشان کرد: آموزش زمانی به مرحله یادگیری خواهد رسید که به سطح بالاتری به نام مهارت برسیم و آن مهارت کاربردی می شود.

معاون آموزش و پژوهشی آموزش و پرورش خراسان رضوی در پایان گفت: یادگیری به معنی تغییر رفتار و در تاریخ عملیاتی کردن آن رفتار است.

رئیس آموزش و پرورش چناران نیز در این همایش گفت: این همایش بر اساس علاقه هر ایرانی به وطن و شهر خودش برگزار شده است و باعث ایجاد هویت ملی و تاریخی برای جوانان و نوجوانان می شود.

محمدحسین عبداللهی افزود: طی فراخوان از سه استان خراسان 230 مقاله به همایش ارسال شد که شش مقاله برتر و 30 مقاله نیز مورد تجلیل قرار می گیرند.

کد مطلب 879648

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