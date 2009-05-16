همایش منطقه ای چناران شناسی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، علی حسینی فرماندار چناران ظهر شنبه در افتتاحیه این همایش افزود: برای اثبات سند مذهبی چناران همین بس که بر پیشانی خود نام میقات الرضا (ع ) را دارد.

فرماندار چناران افزود: پژوهشگران از اصحاب توسعه زیربنایی جامعه هستند و ارتباط محققین و پژوهشگران با مسئولین باعث توسعه فرهنگی و تاریخی هر شهری می شود.

وی ادامه داد: چناران از بالاترین سرمایه گذاری که دو برابر میانگین استان است، برخوردار است و در آینده به یکی از قطبهای علمی و صنعتی تبدیل خواهد شد.

فرماندار چناران اظهار داشت: با احداث مجتمع های دانشگاهی با عنوان پردیس دانشگاهها تمامی دانشجویان غیرانتفاعی به چناران منتقل می شوند و چناران به علت قرار گرفتن در کریدور علمی و فناوری عامل مهم اقتصاد دانش آور می شود.

وی به صنایع دستی چناران اشاره کرد و ادامه داد: گلیم بافی و سفالگری از صنایع دستی چناران بشمار می رود که نیاز به حمایتهای مسئولین میراث فرهنگی دارد.

وی در پایان گفت: به منظور ارتقا کشاورزی از سنتی به مدرن، دو مرکز کشاورزی در چناران پیش بینی شده است .

دکتر هادی وکیلی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی فردوسی مشهد نیز در این همایش افزود: مهمترین مسئله هر فرد هویت اوست و توسعه فرهنگی و دینی بستگی به هویت افراد جامعه دارد و عدم هویت توسعه فرهنگی، دینی، اقتصادی و سیاسی را متوقف و نامتوازن می کند.

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی فردوسی مشهد گفت: نداشتن یک هویت روشن برای افراد باعث عقب افتادن فرهنگ می شود و باید بخش فرهنگی متقبل این مسئله در ترویج آن شود.

دکتر وکیلی افزود: در شهرهای جدید می توان فرهنگ سازی عمیق کرد و بهترین موقعیت برای مدیران فرهنگی است که می توانند طراحی درست فرهنگی انجام دهند تا بعد از سالها مردم هویت خود را حفظ کنند.

وی به چناران اشاره کرد و گفت: چناران با عنوان شهرستان یک پدیده جغرافیایی جدید است و نوپدید بودن آن یک امتیاز و همچنین یک تهدید است.

وی ادامه داد: چناران در حال حاضر به سکوی پرتاب تبدیل شده است و سرمایه های فرهنگی و اقتصادی در جاهای دیگر هزینه می شود و بهترین راه حل برای حل مشکلات چناران تشکیل تیمی است که مقدمات هویت سازی را انجام دهد که در شورای فرهنگ عمومی به تصویب برسد.

رضا غفوریان معاون آموزش و پژوهشی آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این همایش افزود: از ماموریتهای آموزش و پرورش شناخت و ساختن هویت برای مردم و تربیت پایه ای جوانان و نوجونان و تربیت اجتماعی دانش آموزان است و آموزش بدون معلم امکان ندارد و محور یادگیری معلمان هستند و معلمان تاریخ هویت ملی، دینی و تاریخی را به جوانان می شناسانند.

معاون آموزش و پژوهشی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: درس تاریخ در دوره متوسطه باید بدور از معیارهای قضاوت باشد و دبیران تاریخ برداشتهای شخصی را برای دانش آموزان بیان نکنند.

غفوریان با بیان اینکه آموزش به تنهایی در حوزه حفظ و یادگیری و حتی تعمیق یافته های علمی مفید نیست، خاطرنشان کرد: آموزش زمانی به مرحله یادگیری خواهد رسید که به سطح بالاتری به نام مهارت برسیم و آن مهارت کاربردی می شود.

معاون آموزش و پژوهشی آموزش و پرورش خراسان رضوی در پایان گفت: یادگیری به معنی تغییر رفتار و در تاریخ عملیاتی کردن آن رفتار است.

رئیس آموزش و پرورش چناران نیز در این همایش گفت: این همایش بر اساس علاقه هر ایرانی به وطن و شهر خودش برگزار شده است و باعث ایجاد هویت ملی و تاریخی برای جوانان و نوجوانان می شود.

محمدحسین عبداللهی افزود: طی فراخوان از سه استان خراسان 230 مقاله به همایش ارسال شد که شش مقاله برتر و 30 مقاله نیز مورد تجلیل قرار می گیرند.