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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۹:۳۳

نمایشگاه "کیمیای خاک" در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور گشایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول امور هنری اداره ارشاد نیشابور گفت: همزمان با ایام بزرگداشت روز ملی خیام نمایشگاه "کیمیای خاک" در فرهنگسرای سیمرغ این شهرستان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، غلامرضا سلامتی عصر شنبه در حاشیه این نمایشگاه در جمع خبرنگاران افزود: این نمایشگاه مجموعه ای از آثار سفال، لعاب، نقش برجسته، کاشی هفت رنگ و مجسمه را در بر دارد.

مسئول امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: همچنین تعدادی از آثار موجود در این نمایشگاه ظروف بازسازی شده قرن چهار و پنج هجری همراه با رباعیات خیام نیشابوری است که به نمایش درآمده است.

وی افزود: این نمایشگاه آثار هنرمندان نیشابوری از جمله مرجان موحد، بهروز بکائیان، ملیحه سلطانی، سعید اعرابی، فاطمه خوشبیان، آرزو فتحی، محبوبه شرفی، مریم شورگشتی، شهربانو اردمه، شادی روحانی و راضیه امینیان مقدم است.

مسئول امور هنری و ارشاد اسلامی نیشابور تعداد آثار به نمایش گذاشته در این نمایشگاه را 100 اثر عنوان کرد و گفت: علاقمندان می توانند از تاریخ 26 تا 30 اردیبهشت ماه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر از این نمایشگاه دیدن کنند.

سلامتی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه کاری از مرکز آفرینشهای هنری سفالینه است که با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور و واحد فرهنگی و هنری فرهنگسرای سیمرغ برگزار شده است.

کد مطلب 879652

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