نمایشگاه "کیمیای خاک" در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، غلامرضا سلامتی عصر شنبه در حاشیه این نمایشگاه در جمع خبرنگاران افزود: این نمایشگاه مجموعه ای از آثار سفال، لعاب، نقش برجسته، کاشی هفت رنگ و مجسمه را در بر دارد.

مسئول امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: همچنین تعدادی از آثار موجود در این نمایشگاه ظروف بازسازی شده قرن چهار و پنج هجری همراه با رباعیات خیام نیشابوری است که به نمایش درآمده است.

وی افزود: این نمایشگاه آثار هنرمندان نیشابوری از جمله مرجان موحد، بهروز بکائیان، ملیحه سلطانی، سعید اعرابی، فاطمه خوشبیان، آرزو فتحی، محبوبه شرفی، مریم شورگشتی، شهربانو اردمه، شادی روحانی و راضیه امینیان مقدم است.

مسئول امور هنری و ارشاد اسلامی نیشابور تعداد آثار به نمایش گذاشته در این نمایشگاه را 100 اثر عنوان کرد و گفت: علاقمندان می توانند از تاریخ 26 تا 30 اردیبهشت ماه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر از این نمایشگاه دیدن کنند.

سلامتی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه کاری از مرکز آفرینشهای هنری سفالینه است که با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور و واحد فرهنگی و هنری فرهنگسرای سیمرغ برگزار شده است.