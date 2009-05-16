گلستانیها دو میلیون کیلو وات برق مصرف کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کرم رضایی عصر شنبه به خبرنگاران در این زمینه افزود: همچنین در این مدت هزار و 630 میلیون ریال یارانه برق در استان پرداخت شد.

وی اظهار داشت: در مجموع سال گذشته 85 مگاوات برق در استان صرفه جویی شد و رشد برق در 6.2 متوقف شد.

به گفته رضایی، پیک مصرف برق تابستان گذشته در استان در ساعت 15 روز بود و در مجموع با اجرای طرحهای مناسبف پیک مصرف برق در روز تا 18 مگاوات کاهش یافت.

مدیرعامل شرکت توزییع برق گلستان بیان داشت:این استان چهارمین استانی است که تغییر ساعات اداری سال گذشته در آن صورت گرفت و اجرای این طرح در کاهش مصرف برق و صرفه جویی موثر است.

وی یادآورشد: متاسافنه نیروی برق در کشور به دلیل ارزان بودن و دسترسی آسان مصرف بی رویه می شود و برای کاهش مصرف باید برنامه ریزی شود.

وی عنوان کرد: معرفی 40 مشترک که بیشترین کاهش مصرف برق را داشتند و اجرای طرح همیار برق و همکاری 30 هزار دانش آموز مقطع دون راهنمایی استان از جمله طرحها برای کاهش مصرف برق در استان است.



438 هزار مشترک برق در گلستان وجود دارد.

