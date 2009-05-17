گلهای میمند فارس به گلاب کاشان رونق دادند/ گلاب میمند همچنان ناشناخته

محمدرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز، افزود: قدمت گل و گلاب میمند به بیش از دو هزار سال و به دوره هخامنشیان باز می گردد و حتی اسنادی نیز در این خصوص وجود دارد که ریشه های گلهای میمند فارس به کاشان انتقال داده شده اما به دلیل عدم برنامه ریزی مطلوب و توجهات لازم به شکل مناسب و کامل شناخته نشده است.

وی با اشاره به اینکه در این راستا برنامه ریزیهای زیادی برای معرفی گل و گلاب میمند صورت گرفته است، افزود: طی سه سال اخیر جشنواره های مختلف گل و گلاب در بخش میمند برگزار شد و امسال نیز در قالب شاخه صنعتی گلاب و عرقیات ادامه یافت البته به نظر می رسد این امر کمی با شتابزدگی پیگیری شد اما برای رفع این مشکل از اکنون مشغول برنامه ریزی و تدارک برای سال آینده هستیم.

بخش میمند در شهرستان فیروزآباد فارس در 100 کیلومتری شیراز واقع شده است، این بخش در آخرین مناطق پیشرفتگی ارتفاعات زاگرس در منطقه گرم و خشک جنوب قرار گرفته و این موقعیت موجب شده تا میمند دارای آب و هوایی معتدل و نسبت به مناطق همجوار خنک تر باشد.

این بخش در استان فارس و سطح کشور به عنوان یکی از مراکز مهم تولید عرقیات و گلاب به شمار می رود به گونه ای که میمند طی مدت اخیر به گلخانه فارس نیز معروف شده است.

فرماندار شهرستان فیروزآباد در ادامه سخنان خود از موقوفه بودن زمینهای این بخش به عنوان یکی از مشکلات اساسی در مسیر سرمایه گذاری این بخش یاد کرد و افزود: تا به امروز در خصوص رفع این مسائل به نتیجه مشخصی نرسیده ایم اما با توجه به اعلام استاندار فارس برای تشکیل کارگروهی برای پیگیری این موضوع، امیدواریم که مشکلات و مسائل این حوزه نیز برطرف شود.

رحیمی تاکید کرد: بخش میمند با سطح زیر کشت گل محمدی و نسترن و تولید سالانه 10هزار تن گلاب می تواند فضای بسیار مناسبی را در خصوص صنایع تولیدی عرقیات و گلاب ایفا کند که تنها راه دستیابی به این مهم نیز حل مشکل وقفی بودن این زمینها است.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد صنایع تبدیلی در بخش میمند نیز بیان کرد: چنانچه تعامل و همکاری با مسئولان بخش میمند و شهرستان فیروزآباد بیشتر باشد ایجاد صنایع تبدیلی نیز با سرعت و کیفیت مناسبی پیش خواهد رفت که این امر نیز در تولید و معرفی گلاب میمند تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.