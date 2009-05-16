به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته تیم‌های ملی بعد از ظهر یکشنبه به ریاست مهدی تاج و با حضور اعضای کمیته تیم‌های ملی در محل فدراسیون فوتبال برگزار می شود که این نشست بطور ویژه به بررسی و طرح برنامه‌های کمیته بانوان و تقویم ورزشی این کمیته در سالجاری اختصاص خواهد داشت.

در این نشست فریده شجاعی، رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و نتایج تیم‌های فوتبال و فوتسال، برنامه این تیم‌ها برای شرکت در مسابقات بین المللی و رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا و اردوها و دیدارهای تدارکاتی تیم‌های فوتبال بانوان را ارائه خواهد کرد.