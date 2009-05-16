  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۰۷

به ریاست مهدی تاج؛

نشست کمیته تیم‌های ملی فردا برگزار می شود/ بررسی تقویم فوتبال بانوان

نشست کمیته تیم‌های ملی فردا برگزار می شود/ بررسی تقویم فوتبال بانوان

نشست ویژه اعضای کمیته تیم‌های ملی با هدف بررسی تقویم ورزشی کمیته بانوان فدراسیون فوتبال فردا یکشنبه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته تیم‌های ملی بعد از ظهر یکشنبه به ریاست مهدی تاج و با حضور اعضای کمیته تیم‌های ملی در محل فدراسیون فوتبال برگزار می شود که این نشست بطور ویژه به بررسی و طرح برنامه‌های کمیته بانوان و تقویم ورزشی این کمیته در سالجاری اختصاص خواهد داشت.

در این نشست فریده شجاعی، رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و نتایج تیم‌های فوتبال و فوتسال، برنامه این تیم‌ها برای شرکت در مسابقات بین المللی و رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا و اردوها و دیدارهای تدارکاتی تیم‌های فوتبال بانوان را ارائه خواهد کرد.

کد مطلب 879685

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها