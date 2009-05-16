شهروندان کرجی مراقب فیوجهای مامورنما باشند

سرهنگ اسماعیل هادیی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: چنانچه در ماه های اخیر شهروندان کرجی از سوی فیوجهای مامورنما مورد اخاذی قرار گرفته اند و از این افراد شکایت دارند به اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان تهران واقع در کرج، میدان طالقانی مراجعه تا شکایت خود را پیگیری کنند.

وی افزود: در این راستا شاخه سوم اخاذان مامورنما طایفه فیوج که با تشکیل یک باند بزرگ اخاذی تحت عنوان مامور، با انتخاب سوژه های خود در بانکها، آنها را با استفاده از خودروهای مدل بالا تعقیب کرده و وجوه همراه شهروندان را به سرقت می بردند، از سوی کارآگاهان پلیس استان تهران شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان تهران عنوان کرد: طی دو مرحله عملیات در فروردین ماه سال جاری دو گروه از اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند که در راستای ادامه شناسایی سایر اعضا این باند با بررسی بیشتر موضع و با استفاده از اقدامات اطلاعاتی موفق شدیم شاخه سوم این باند را شناسایی و دستگیر کنیم.