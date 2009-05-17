ادعای عدم همکاری مجلس با دولتهای آتی اهانت به مجلس است

حجت الاسلام موسوی سرچشمه در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: هیچ دلیلی ندارد که چنانچه نامزدی از یک طیف برای ریاست جمهوری در انتخابات انتخاب شد مجلسی که از طیف دیگری است با او همکاری نکند چنانچه در دولت گذشته نیز مجلس و دولت از دو طیف متفاوت بودند اما هیچ مشکلی در این باره وجود نداشت.

وی تاکید کرد: برای مجلس، نوع دولت تفاوتی نمی کند زیرا وظیفه این مجموعه قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دولت بوده و هر دولتی که کار خود را آغاز کند مجلس در این مابین فقط به وظایف خود عمل خواهد کرد.

طرح موضوعات اقتصاد صدقه ای اهانت به ملت است

نماینده مردم شهرستان فیروزآباد فارس در ادامه در پاسخ به این سئوال که برخی از طیفها پرداخت سهام عدالت و یا توزیع سیب زمینی را صدقه به مردم می دانند نیز بیان کرد: اینگونه واژه ها فقط اهانت به ملت است و باید گفت که ملتی که 30سال شعور سیاسی و فرهنگی خود را به دنیا نشان داده رای خود را با سیب زمینی و... نخواهد فروخت.

موسوی سرچشمه اضافه کرد: در مورد سهام عدالت نیز دولت نهم به این نتیجه رسید که ایجاد کارخانه و شرکتها از سرمایه های ملت ایجاد می شود از این رو دهکهای پایین جامعه نیز باید از سود آن بهره مند شوند تا خود را به دهکهای بالا نزدیک کنند و بحث سیب زمینی نیز به خاطر تولید زیاد و متضرر شدن کشاورزان مطرح شد از این رو باید دانست که این موضوعات برای جمع آوری رای و صدقه صورت نگرفته است.

سفرهای استانی دولت مورد تایید همگان است

وی با اشاره به سفرهای استانی هئت دولت نیز با بیان اینکه سفرهای استانی هیئت دولت مورد تایید همگان قرار دارد، عنوان کرد: سفرهای استانی یک حرکت ابتکاری بود چراکه بسیاری از پروژه های بزرگ مورد نیاز یک منطقه بدون حضور هیئت دولت در آن استان اجرایی نمی شد.

نماینده مردم شهرستان فیروزآباد فارس تصریح کرد: شورای نگهبان نیز مشکلی با سفرهای استانی ندارد ولی به دلیل نزدیک شدن به زمان تبلیغات انتخابات سفرهای باقمیانده را به صلاح ندانسته و دولت نیز در این خصوص موافقت کرده است.

80 درصد اصول گرایان از احمدی نژاد حمایت میکنند

حجت الاسلام موسوی سرچشمه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 80 درصد از اصول گرایان از احمدی نژاد حمایت می کنند، بیان کرد: البته محسن رضایی نیز این توانایی را در خود احساس کرده که می تواند در اداره کشور نقش موثر و لازم را ایفا کند.

وی در خصوص عملکرد نامزدهای انتخاباتی طی این مدت نیز اظهار داشت: داوطلبان فقط در این مرحله باید به طرح برنامه ها و عملکردهای آتی خود پرداخته و از تخریب دیگران و زیرسئوال بردن قانون اساسی و مجلس نیز خودداری کنند.