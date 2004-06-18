شهيد چمران‎ از هيچ‎ تلاشي براي‎‎ ترويج‎ فرهنگ‎ ديني و معنوي دريغ نمي‎ كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" وي با اشاره به‎ ابعاد شخصيتي‎‎ و مبارزاتي شهيد چمران در داخل‎ و خارج‎ كشور اشاره‎‎‎ كرد و افزود : شهيد چمران‎ همواره در راه خدا و براي‎ خدا گام‎ برمي‎‎‎ داشت‎ و از هيچ‎ تلاش‎ و كوششي براي‎‎ ترويج‎ فرهنگ‎ ديني و معنوي دريغ نمي‎ كرد.

وي‎ با بيان‎‎‎‎ اينكه‎‎ شهيد چمران چه در دوران تحصيل‎ و چه پس از آن دست‎ از مبارزات‎‎‎ سياسي‎ برنداشت ، گفت: وي‎‎ در كشورهاي آمريكا ، الجزاير و لبنان‎ فعاليت‎ هاي‎‎ سياسي‎‎‎ خود را با پايه‎ گذاري انجمن‎ اسلامي دانشجويي و مبارزه‎‎ با رژيم‎ صهيونيستي‎ آغاز كرده بود.

چمران‎‎ گفت‎‎‎ : شهيد چمران زندگي‎ و مجاهدت خود را صرف‎ صيانت از ارزشهاي‎ انقلاب‎ اسلامي‎ و نظام‎ كرد بطوريكه خط فكري‎‎ و حركت‎ او براي خدا بود.

وي‎‎ افزود : شهيد چمران‎‎‎ نخستين گروه هاي سپاه‎ پاسداران را آموزش‎ داد و سپس‎ در نخستين‎ روزهاي‎‎ جنگ‎ در معيت‎ مقام‎‎ معظم رهبري و 70 نفر ديگر در منطقه‎ جنگي‎ اهواز مستقر شد و با ايثارگري هاي‎ فراوان‎ در كنار رزمندگان‎‎ اسلام‎‎ شجاعانه‎ با دشمن جنگيد و سرانجام در 31 خرداد سال‎ 1360 هجري‎ شمسي‎ در دهلاويه‎‎ به شهادت‎ رسيد