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۲۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۰۶

مهدي چمران سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران :

شهيد چمران‎ از هيچ‎ تلاشي براي‎‎ ترويج‎ فرهنگ‎ ديني و معنوي دريغ نمي‎ كرد

مهدي چمران رئيس‎ شوراي‎‎ اسلامي‎ شهر تهران‎‎ سخنران پيش از خطبه هاي امروز نماز جمعه تهران گفت : شهدا با نثار خون خود پيروزي انقلاب‎ اسلامي‎ را به‎‎ ارمغان‎‎ آوردند و ما وظيفه داريم‎ آرمان و رسالت‎ شهدا را ادامه‎ دهيم‎.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  وي با اشاره  به‎ ابعاد شخصيتي‎‎ و مبارزاتي شهيد چمران در داخل‎ و خارج‎ كشور اشاره‎‎‎ كرد و افزود : شهيد چمران‎ همواره در راه خدا و براي‎ خدا گام‎ برمي‎‎‎ داشت‎ و از هيچ‎ تلاش‎ و كوششي براي‎‎ ترويج‎ فرهنگ‎ ديني و معنوي دريغ نمي‎ كرد.

وي‎ با بيان‎‎‎‎ اينكه‎‎ شهيد چمران چه در دوران تحصيل‎ و چه  پس از آن دست‎ از مبارزات‎‎‎ سياسي‎ برنداشت ،  گفت:  وي‎‎ در كشورهاي آمريكا ،  الجزاير و لبنان‎ فعاليت‎ هاي‎‎ سياسي‎‎‎ خود را با پايه‎ گذاري انجمن‎ اسلامي دانشجويي و مبارزه‎‎ با رژيم‎ صهيونيستي‎ آغاز كرده بود.

چمران‎‎ گفت‎‎‎ : شهيد چمران زندگي‎ و مجاهدت خود را صرف‎ صيانت از ارزشهاي‎ انقلاب‎ اسلامي‎ و نظام‎ كرد بطوريكه خط فكري‎‎ و حركت‎ او براي خدا بود.

وي‎‎ افزود :  شهيد چمران‎‎‎ نخستين گروه هاي سپاه‎ پاسداران را آموزش‎ داد و سپس‎ در نخستين‎ روزهاي‎‎ جنگ‎ در معيت‎ مقام‎‎ معظم رهبري و 70 نفر ديگر در منطقه‎ جنگي‎ اهواز مستقر شد و با ايثارگري هاي‎ فراوان‎ در كنار رزمندگان‎‎ اسلام‎‎ شجاعانه‎ با دشمن جنگيد و سرانجام در 31 خرداد سال‎ 1360 هجري‎ شمسي‎ در دهلاويه‎‎ به شهادت‎ رسيد

کد مطلب 87972

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