شهيد چمران‎ از هيچ‎ تلاشي براي‎‎ ترويج‎ فرهنگ‎ ديني و معنوي دريغ نمي‎ كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" وي با اشاره به ابعاد شخصيتي و مبارزاتي شهيد چمران در داخل و خارج كشور اشاره كرد و افزود : شهيد چمران همواره در راه خدا و براي خدا گام برمي داشت و از هيچ تلاش و كوششي براي ترويج فرهنگ ديني و معنوي دريغ نمي كرد.
وي با بيان اينكه شهيد چمران چه در دوران تحصيل و چه پس از آن دست از مبارزات سياسي برنداشت ، گفت: وي در كشورهاي آمريكا ، الجزاير و لبنان فعاليت هاي سياسي خود را با پايه گذاري انجمن اسلامي دانشجويي و مبارزه با رژيم صهيونيستي آغاز كرده بود.
چمران گفت : شهيد چمران زندگي و مجاهدت خود را صرف صيانت از ارزشهاي انقلاب اسلامي و نظام كرد بطوريكه خط فكري و حركت او براي خدا بود.
وي افزود : شهيد چمران نخستين گروه هاي سپاه پاسداران را آموزش داد و سپس در نخستين روزهاي جنگ در معيت مقام معظم رهبري و 70 نفر ديگر در منطقه جنگي اهواز مستقر شد و با ايثارگري هاي فراوان در كنار رزمندگان اسلام شجاعانه با دشمن جنگيد و سرانجام در 31 خرداد سال 1360 هجري شمسي در دهلاويه به شهادت رسيد
نظر شما