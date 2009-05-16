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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۳۱

صمد مرفاوی:

برای هدایت استقلال با من مذاکره نشده است/ شرایط بدی داریم

برای هدایت استقلال با من مذاکره نشده است/ شرایط بدی داریم

مربی تیم فوتبال استقلال تهران، شایعه انتخابش به عنوان سرمربی این تیم را رد کرد و گفت فقط تا پس از دیدار مقابل الجزیره امارات به همکاری خود با آبی پوشان ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی در حاشیه تمرین عصر شنبه تیم استقلال با بیان این مطلب افزود: از سوی مسئولان باشگاه استقلال هنوز با من مذاکره‌ای برای قبول مسئولیت سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه نشده است. اما همچون هر مربی دیگری اگر چنین پیشنهادی را از سوی مدیریت باشگاه استقلال دریافت کنم به آن بصورت جدی فکر خواهم کرد.

وی در ادامه افزود: من با امیر قلعه نویی به تیم استقلال بازگشتم و تا پایان کار تیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به همکاری خود با آبی پوشان ادامه خواهم داد.

مربی تیم فوتبال استقلال تهران در تشریح شرایط این تیم گفت: باید اعتراف کنم شرایطی بدی بر تیم استقلال حاکم است و برای بازی با الجزیره انگیزه لازم را نداریم. بازیکنان ما آسیب دیده و خسته هستند و روحیه مناسبی برای بازی ندارد. با این وجود برای شکست به امارات نمی رویم و سعی می کنیم نتیجه لازم را در خانه الجزیره کسب کنیم.

تیم فوتبال استقلال ایران روز سه شنبه هفته جاری در چارچوب هفته ششم از مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در ابوظبی به دیدار الجزیره امارات می رود.

کد مطلب 879723

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