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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸:۵۹

امور مجامع اعلام کرد ؛

مجمع عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد به تعویق افتاد

مجمع عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد به تعویق افتاد

مجمع عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد که قرار بود 31 اردیبهشت ماه جاری برگزار شود به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام امور مجامع سازمان تربیت بدنی، به درخواست فدراسیون بولینگ و بیلیارد مجمع عمومی این فدراسیون که قراربود روز31 اردیبهشت در اراک برگزارشود، به روز 18 خرداد موکول شد. مجمع عمومی این فدراسیون به ریاست محمد هادی حسام رئیس مرکز توسعه ورزش همگانی برگزار خواهد شد.

همچنین براساس اعلام امورمجامع سازمان تربیت بدنی، مجمع فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام روز 28 خردادماه به ریاست محمد هادی حسام رئیس مرکز توسعه ورزش های همگانی درمحل سالن اجتماعات دفتر امورمشترک فدراسیون های ورزشی برگزارخواهد شد.

ضمن اینکه مجمع سالیانه فدراسیون اسکیت روز 30 خرداد درمحل آکادمی کمیته المپیک به ریاست حسام تشکیل خواهد شد.

کد مطلب 879734

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